Zoom kullanıcıları dikkat! Bilgileriniz tehlikede olabilir

Zoom bir video konferans uygulaması. Çoklu kişilerle görüntülü konuşmanızı hatta bir nevi tele konferans gerçekleştirmenizi sağlayan bu Zoom, koronavirüs pandemisi döneminde oldukça popüler hale geldi. Zira bunda herkesin evden çalışmasının ve uzaktan eğitim veren okulların Zoom uygulamasını tercih etmesinin etkisi çok büyük. Uygulama sayesinde insanlar, kolay bir şekilde birbirlerine bağlanabiliyor. Fakat madalyonun bir de öbür yüzü var ve gelen son haberlere göre o yüz pek de iç açıcı bir manzara çizmiyor.

ZOOM'UN AÇIĞI ZOOMBOMBİNG SALDIRILARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta yaşanan Zoombombing saldırıları ile Zoom'un güvenlik zafiyeti ortaya çıktı. Bu saldırılarda görüşme davet linki almamış kullanıcılar, parolaları kırarak çeşitli toplantılara giriş yaptılar ve onları pornagrafik ögelerin de yer aldığı saldırgan içeriklerle sabote ettiler. Bu olayın ortaya çıkışından sonra güvenlik araştırmacıları bir dizi çalışma yaptılar ve yaşanan olaylara rağmen Zoom'un hiçbir önlem almadığını keşfettiler.

KULLANICILAR TEHLİKE ALTINDA

Bağımsız güvenlik uzmanlarına göre, Zoom kullanıcılarının bilgileri hala tehlike altında. Zira onların iddiasına göre uygulama uçtan uca şifreleme sisteminde bir iyileştirme yapmadı. Bu yüzden Zoom üzerinden paylaşılan her bilgi hala korsanların eline geçebilir. Fakat Zoom yetkilileri güvenlik uzmanlarıyla aynı fikirde değil. Onlar uygulamanın yeterince iyi bir şifreleme sistemi sunduğunu söylüyor.

NE OLMUŞTU?

Zoom uygulaması, geçtiğimiz günlerde iPhone kullanıcılarının verilerini gizlice Facebook'a gönderdiğine dair iddialarla gündeme gelmişti. Bunun yanı sıra İngiltere hükümeti de Zoom hakkında bir güvenlik soruşturması başlatmıştı.

