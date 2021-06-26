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Zor rollerin kadını Eva Green’in yeni projesi belli oldu

26.06.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Eva Green, Apple TV+’ın Liaison dizisinde başrolü Vincent Cassel ile paylaşacak. Dizi platformun İngilizce ve Fransızca çekilen ilk dizisi olacak.

Zor rollerin kadını Eva Green’in yeni projesi belli oldu

The Luminaries, Euphoria, Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children ve Dumbo gibi yapımlarda yer alan Eva Green, César ödüllü Vincent Cassel ile Apple TV+ dizisi Liaison için bir araya geliyor. Liaison, platformun Fransızca-İngilizce dillerinde çekilen ilk orijinal dizisi olacak.

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Dizinin oyuncu kadrosunda Eva Green ve Vincent Cassel’e Ozark dizisi oyuncularından Peter Mullan, Call My Agent!’ta yer alan Gérard Lanvin, Small Axe dizisinde yer alan Daniel Francis, Stanislas Merhar, Philippine Leroy-Beaulieu, Laetitia Eido, Eriq Ebouaney, Bukky Bukray ve Thierry Fremont gibi isimler eşlik edecek.

LIAISON DİZİSİ HAKKINDA

Dizi, tahmin edilmesi zor ve çok katmanlı bir politik casusluk hikâyesini tutkulu ve zorlu bir aşk hikâyesiyle harmanlayacak.

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