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Zorbay Küçük her şeyi raporunda bir bir yazdı, Fred'in neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Fenerbahçe bambaşka bir yöntemle Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor

21.12.2023 16:22 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor'u 4-3 mağlup eden Fenerbahçe karşılaşmayı gördüğü 2 kırmızı kartla 9 kişi tamamlarken, 18. haftada oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi iki önemli oyuncusu Fred ve Mert Hakan'dan mahrum kalmış oldu. Özellikle Fred'in yokluğu Sarı-Lacivertliler'i oldukça düşündürürken hakem Zorbay Küçük'ün maç sonu raporu ortaya çıktı.

Zorbay Küçük her şeyi raporunda bir bir yazdı, Fred'in neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı! Fenerbahçe bambaşka bir yöntemle Tahkim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Ligin 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 4-3'lük galibiyet ile ayrılırken 18. hafta mücadelesinde oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Sarı-Lacivertliler 3 puanı hanesine yazdırsa da karşılaşmanın uzatma dakikalarında savunmanın bel kemiği Fred'in kırmızı kart görmesi derbi öncesi taraftarları oldukça üzdü. Hakem Zorbay Küçük'ün bu kararı tepkilere neden olurken, Küçük'ün maç sonu raporu da ortaya çıktı.

HAKEMİN RAPORU ORTAYA ÇIKTI

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Habertürk'ün haberine göre Zorbay Küçük maç sonu raporuna Fred'in "Why are you giving faul? F.cking stupid referee" (Neden faul veriyorsun? Aptal .... hakem) dediği ifade edildi.

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçeli yetkililere konuyla ilgili yaptığı açıklamada kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak sadece "This is stupid faul" (Bu aptalca faul) dediği öne sürüldü.

DUDAK OKUMA UZMANINA BAŞVURULACAK

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe'nin PFDK'dan gelecek karar sonrası Tahkim Kurulu'na gitme kararı aldığı öğrenilirken, söz konusu pozisyonda Sarı-Lacivertliler'in başvuru dosyasına dudak okuma uzmanından alınacak olan raporun da ekleneceği öne sürüldü.

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