Ankara'da sağanak yağışlı ve şimşekli akşam! Yıldırım düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı

Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış 5 dakika içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşmasına sebep oldu.

Başkentte sağanağa dışarıda yakalananlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.



Trafikte yer yer aksama yaşandığı görülürken, bazı yerlerde hasarlı trafik kazaları yaşandı.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıldırım düşmesi nedeniyle kentin batı kesimlerinde elektrik kesintisi yaşandığını, yağışın olumsuz etkilerine karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu bildirdi. (AA-İHA)



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





