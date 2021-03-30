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Zorla evlendirilmek istenen çocuk polise sığındı

30.03.2021 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da babasının arkadaşının oğluyla nişanlandırılan ve zorla evlendirilmek istenen 15 yaşındaki kız çocuğu evden kaçıp polise sığındı. Yurda yerleştirilen kız çocuğunun şikayetçi olduğu anne, babası ve nişanlısı ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zorla evlendirilmek istenen çocuk polise sığındı

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki R.B. bir süre önce babasının arkadaşının oğluyla nişanlandırıldı. R.B.'ye kısa süre sonra nişanlısı da baskı yapmaya başladı. Bunun üzerine R.B. ailesine evlenmek istemediğini söyledi. Ancak anne ve baba bu durumu kabul etmeyip evlenme baskısı yaptı.

"SENİ DAĞA GÖTÜRÜP ORADA ÖLDÜRMEK LAZIM"

Annesi kızını, “Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım” diyerek tehdit etti. R.B. ailesini ikna edemeyip nişanlısından da “sokağa çıkma, kimseyle görüşme” baskıları artınca evden kaçtı.

R.B. hiç tanımadığı bir eve sığınarak, “Beni ailem zorla evlendirmek istiyor bana yardım et” diye yalvardı.

Cep telefonu olmadığı için polisi arayamayan kız çocuğuna sığındığı kadın yardım etti. Telefonunu kız çocuğuna verdi. R.B. de polise arayarak “Beni zorla evlendirmek istiyorlar ben evlenmek istemiyorum gelin beni kurtarın” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bunun üzerine polis harekete geçip R.B.'nin bildirdiği adrese gitti. Polis adresten R.B.'yi alıp çocuk şube müdürlüğüne götürdü. R.B. burada yaşadıklarını anlatarak, babası, annesi ve nişanlısından şikayetçi oldu. R.B. kendisi de devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi. Ailenin ve nişanlısının da ifadesi alınarak bırakıldı. (İHA)

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