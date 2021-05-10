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ZTE nubia Z30 Pro tanıtıma hazırlanıyor

10.05.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son raporlar, Nubia’nın Nubia Z30 adlı yeni bir Z serisi telefonu piyasaya sürmek için hazırlandığını iddia etti. Z30’un sızan render'ları ve temel özellikleri de son raporlarda gün yüzüne çıktı.

ZTE nubia Z30 Pro tanıtıma hazırlanıyor

Bugün, Nubia'nın kurucu ortağı Ni Fei, Weibo’da şirketin 20 Mayıs’ta Z30 serisi akıllı telefonlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Yeni Z serisi telefonlar birinci sınıf bir fotoğrafçılık deneyimi vaat ediyor. Mobil fotoğrafçılık her zaman yüksek kaliteli Nubia telefonlarının temel özelliklerinden biri. Fei, Nubia’nın çoklu pozlama, ayarlanabilir diyafram, yıldız izi çekimi ve diğer işlevler gibi öncü özellikleri bulunan, profesyonel SLR işlevine sahip endüstrinin ilk kameralı telefonunu getirdiğini iddia etti.

Fei, yaklaşmakta olan Nubia Z30 Pro amiral gemisinin mükemmel bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. Akıllı telefon, diğer fotoğrafçılık özelliklerinin yanı sıra yıldızlı gökyüzünü yakalamada mükemmel olacak. Şirket henüz Z30 Pro telefonunun özelliklerini açıklamadı. Ancak Fei, Z30 Pro’nun profesyonel SLR işlevlerine sahip ilk akıllı telefon olacağını söyledi.

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ZTE NUBIA Z30 PRO'NUN DİĞER ÖZELLİKLERİ

Görünüşe göre Z30 da Axon 20 serisi gibi bir ekran altı selfie kamerası içerecek. Z30’un arka paneli dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak ve sızan resimler, akıllı telefonun 100x hibrit yakınlaştırmayı destekleyeceğini ortaya çıkardı. Kamera adasının içindeki metin de bize birincil kameranın ultra geniş ve telefoto birimleriyle birleştirileceğini söylüyor. Cihaz hakkında bilinenler şimdilik bunlardan ibaret. Ancak resmi tanıtıma yaklaşık iki hafta kaldı, önümüzdeki günlerde Z30 serisi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekleyebilirsiniz.

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akıllı telefon Sina Weibo
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