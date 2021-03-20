Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi ne zaman çekildi?

Şener Şen, Erdal Özyağcılar ve Füsun Demirel gibi pek çok oyuncunun rol aldığı, senaristliğini Yavuz Turgul'un, yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in, yapımcılığını ise Kadri Yurdatap'ın üstlendiği Züğürt Ağa filmi hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Züğürt Ağa filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yavuz Turgul’un yazdığı ve yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in üstlendiği Züğürt Ağa, 1985 senesinde Şanlıurfa’nın Sultantepe köyünde çekilmiştir. Bunun sonrasında Züğürt Ağa filmi çekimleri İstanbul şehrinde de devam etmiştir. Başrolünde usta oyuncu Şener Şen’in yer aldığı Züğürt Ağa, yayınlandığı dönem dahil her döneme damgasını vurmayı başarmıştır.

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ KONUSU

Film, Türkiye'de feodalizmin çöküşünü konu almaktadır. Şener Şen Haraptar köyünün ağasıdır. Yağmur yağmaması ve kuraklığın başlaması üzerine köylüler ağanın ürünlerini çalarak satarlar ve İstanbul'a kaçarlar. Ağa da topraklarını satarak, İstanbul'a göç eder. Fakat şehir yaşamına ayak uyduramayan ağa elinde, avucunda bulunan her şeyi yiyip tüketir. Karısı ise evi terk eder. Sonunda onu yalnız bırakmayan Kiraz ile birlikte yaşamaya başlar ve en iyi bildiği iş olan çiğ köfte yapma işine atılır.