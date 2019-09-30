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Zuhal Olcay’dan kavga açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Meslektaşlarına oranla sosyal medya hesabını nadiren kullanan şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, bu defa bir yalanlama için sayfasından paylaşımda bulundu.

Zuhal Olcay’dan kavga açıklaması

Geride bıraktığımız gün 26’ncı Uluslararası Adana Altın Portakal Film Festivali’nde boy gösteren Zuhal Olcay’ın bu festival sırasında uzunca bir süredir birlikte olduğu Mazlum Çimen’le tartıştığı iddia edildi.

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JET HIZIYLA YALANLAMA

Haberde Olcay’ın, festivale birlikte katıldığı Mazlum Çimen’le kaldığı otelin barına gittiği ve burada bir tartışma yaşadığı ifadelerine yer verildi. Hatta bir ara seslerin yükselmesiyle birlikte ikilinin bardakilerin dikkatini çektiği de yazılıp çizildi. Haberin çıkmasının ardından instagram hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Olcay şu ifadelere yer verdi: “Yanlış bilgi! Dün sabah ödülümü almak için Adana’ya gittim. Mazlum ise konseri nedeniyle Köln’deydi. Dolayısıyla haberin yanlış olduğunu sizlerle paylaşmak istedim. Herkese dün akşam yolladığı güzel mesajlar için çok teşekkürler”

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Olcay Mazlum Çimen kavga

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