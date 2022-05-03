Zuhal Topal'dan bikinili poz! "Fiziğiniz mükemmel Zuhal hanım"

Ünlü sunucu Zuhal Topal, izdivaç programı olan Zuhal Topal'la programıyla ekran önü kariyerini taçlandırdı. Sonrasında Zuhal Topal'la Sofrada, Zuhal Topal'la Yemekteyiz gibi programlarla da ekran önüne gelen ünlü isim, deniz sezonunu açtı.

ZUHAL TOPAL'DAN BİKİNİLİ POZ

Ünlü oyuncu ve sunucu Zuhal Topal 2008 yılında Korhan Saygıner ile hayatını birleştirdi.

Lina Saygıner adında bir çocuk annesi olan Zuhal Topal, Instagram pozuyla dikkat çekti.

Deniz sezonunu açan Topal, eşiyle poz verdi.

Ünlü sunucunun o pozuna, "Fiziğiniz mükemmel Zuhal hanım", "Siz muhteşem uyumlu örnek ailesiniz" gibi yorumlar geldi.

Uzun yıllardır ekranda olan 45 yaşındaki Zuhal Topal tiyatroya henüz 1. sınıftayken başladı.

Sihirli Annem dizisinde Suzan, Selena dizisinde Fitnat rolüne hayat veren Zuhal Topal, son zamanlarda sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programlarla ekran önü kariyerini taçlandırdı.

Zuhal Topal sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Survivor'a giden ünlü isim, seneler önce Selena dizisinde beraber rol aldığı Gökhan Keser ile fotoğraf çektirmişti.





