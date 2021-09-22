Zuhal Topal'ın köçek dansı gündem oldu! Reyting için mi yaptı?

Yıllardır FOX TV'de "Zuhal Topal'la Sofrada" adlı programı sunan Zuhal Topal, yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışarak "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti.

Programın son bölümünde davul zurnayla karşılanan Zuhal Topal, adeta kurtlarını döktü.

Konuk olduğu evin önünde davul zurna ve köçek dansçılarıyla karşılanan Topal, yerinde duramadı. Topal, köçek kıyafetleri içerisindeki oyunuyla gündem oldu. O anlar ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İzleyiciler ünlü sunucunun dansını kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutarken, "Çok yakışmış" ,"Ne kadar güzel oynuyor" yorumları da beraberinde geldi.

Bazı takipçiler ise Topal'ın reytingi için bu hareketleri yaptığını söyledi. Bazı kullanıcılar "Program tutmadı herhalde" yorumlarında bulundu.

