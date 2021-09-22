MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'ın köçek dansı gündem oldu! Reyting için mi yaptı?

Zuhal Topal'ın köçek dansı gündem oldu! Reyting için mi yaptı?

22.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yemekteyiz'e TV8 ekranlarında devam eden Zuhal Topal, programda renkli anlar yaşattı. Köçek kıyafeti giyip dans eden sunucunun performansı sosyal medyada gündem oldu.

Yıllardır FOX TV'de "Zuhal Topal'la Sofrada" adlı programı sunan Zuhal Topal, yeni sezon için Acun Ilıcalı ile el sıkışarak "Yemekteyiz" konseptiyle TV8 ekranlarına geçti.

Programın son bölümünde davul zurnayla karşılanan Zuhal Topal, adeta kurtlarını döktü.

Konuk olduğu evin önünde davul zurna ve köçek dansçılarıyla karşılanan Topal, yerinde duramadı. Topal, köçek kıyafetleri içerisindeki oyunuyla gündem oldu. O anlar ise sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İzleyiciler ünlü sunucunun dansını kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutarken, "Çok yakışmış" ,"Ne kadar güzel oynuyor" yorumları da beraberinde geldi.

Bazı takipçiler ise Topal'ın reytingi için bu hareketleri yaptığını söyledi. Bazı kullanıcılar "Program tutmadı herhalde" yorumlarında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Servetine servet katacak yeni bir hamle yaptıServetine servet katacak yeni bir hamle yaptı
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Eşini başından vurdu, "İntihar etti" diyerek kucağında taşıdı!

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı

Korkunç cinayet 15 yıl sonra ortaya çıktı

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

Tüm Türkiye bu olayı konuşuyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.