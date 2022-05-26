MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal Gülşen'in sahnesine gitti! Gözlerine inanamayıp elledi

Zuhal Topal Gülşen'in sahnesine gitti! Gözlerine inanamayıp elledi

26.05.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzından ödün vermeden konserlerine devam eden Gülşen bu sefer İstanbul'daydı. Gülşen'i dinlemeye gelen Zuhal Topal konserdeki hareketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Gülşen şarkı söylerken şarkıcının karnını elleyen Topal'ın o halleri kameraya yansıdı.

Bir giyim markası ile koleksiyon çıkaran Gülşen'in tarzı konuşulmaya devam ediyor. Kimseyi umursamayan ve iddialı tarzıyla sahnelerde şov yapan Gülşen son olarak Cahide Palazzo sahnesindeydi.

Cahide Palazzo’da sahne alan Gülşen, hızını alamayıp şarkılarını masanın üzerinde söyledi. Kendisini dinlemeye gelen sunucu Zuhal Topal ise Gülşen'i dinleyenler arasındaydı. Zuhal Topal Gülşen'i yakından görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

drnrdh

Topal, bir ara Gülşen’in karın kaslarını elleyip, test edip bir de onayladı.

Zuhal Topal'ın Gülşen'e bakışları da sosyal medyada gündem oldu. Topal'ın bakışlarına "Hayranlık bakışları" ve "Kıskançlık bakışları" diyenler oldu.

SİZCE KISKANMIŞ MI?

KISKANMIŞ
HAYRAN KALMIŞ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisiyle yürüyüşte! Atatürk dizisi yorumuSevgilisiyle yürüyüşte! Atatürk dizisi yorumu
Mal varlığını açıkladı! Duyan inanamadı... Mal varlığını açıkladı! Duyan inanamadı...
Survivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdiSurvivor'da sürpriz veda! İddialı yarışmacının Dominik macerası sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Sahil şeridindeki 16 ilde düğmeye basıldı! Operasyonun adı...

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Yapmadıkları şey kalmamış! Böyle basıldılar

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde mastürbasyon yaptı

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

Yürek yakan görüntü... Metrelerce sürüklendi

İlginizi Çekebilir

Dokunan yanar: Cezası 109 bin! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Dokunan yanar: Cezası 109 bin! Yatak odasına etkisi inanılmaz...

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

Sosyal medyayı salladı! "Behlüller ölmez..."

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor! İhtiyacınız olan tek şey...

Tıkalı tuvalet sorunu ortadan kalkıyor! İhtiyacınız olan tek şey...

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ölen adamın tabutuna çıktı! Twerk yaptığı anlar olay yarattı

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.