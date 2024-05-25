Zuhal Topal'ın kızı büyüdü, kocaman oldu... Lina, son olarak annesini taklit etti! Sözleri izleyenleri güldürdü

Zuhal Topal, yıllar önce sunmuş olduğu İzdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Topal, Sihirli Annem ve Selana gibi dizilerle de gündeme gelmişti.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen Topal'ın 2013 yılında Lina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Mutlu bir evlilik sürdüren Topal, eşi ve kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

Topal'ın kızının son halini görenleri şaşırttı. Lina büyüdü ve neredeyse annesinin boyuna ulaştı.

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Son olarak Topal'ın kızı Lina annesi taklit etti. Ünlü sunucu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda "Ay Korhan acelemiz yok arkada çocukta var. Sakin ol" diyen Lina'nın sözleri izleyenleri güldürdü.







