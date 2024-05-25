MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zuhal Topal'ın kızı büyüdü, kocaman oldu... Lina, son olarak annesini taklit etti! Sözleri izleyenleri güldürdü

Zuhal Topal'ın kızı büyüdü, kocaman oldu... Lina, son olarak annesini taklit etti! Sözleri izleyenleri güldürdü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
25.05.2024 11:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Zuhal Topal yaptığı programlar ve rol aldığı dizilerle adından söz ettiriyor. Topal, eşi ve kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak Topal'ın kızı Lina annesi taklit etti. Ünlü sunucu o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Zuhal Topal, yıllar önce sunmuş olduğu İzdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Topal, Sihirli Annem ve Selana gibi dizilerle de gündeme gelmişti.

2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlenen Topal'ın 2013 yılında Lina adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

zuhal8

Mutlu bir evlilik sürdüren Topal, eşi ve kızıyla fotoğraflarını sosyal medya hesabından sık sık paylaşmayı ihmal etmiyor.

Topal'ın kızının son halini görenleri şaşırttı. Lina büyüdü ve neredeyse annesinin boyuna ulaştı.

zuhal6

İZLEYENLERİ GÜLDÜRDÜ

Son olarak Topal'ın kızı Lina annesi taklit etti. Ünlü sunucu o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

zuhalson7777

Videoda "Ay Korhan acelemiz yok arkada çocukta var. Sakin ol" diyen Lina'nın sözleri izleyenleri güldürdü.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ödeyeceği nafaka ile gündemde! 'Tabii ki oğlumu tek başıma yaptım...'Ödeyeceği nafaka ile gündemde! 'Tabii ki oğlumu tek başıma yaptım...'
Cesur sahnesi olay oldu! "Fazla abartmışlar" Cesur sahnesi olay oldu! "Fazla abartmışlar"
Yatağa uzanıp poz verdi! "Yok artık aşırı iyi"Yatağa uzanıp poz verdi! "Yok artık aşırı iyi"
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal
En Çok Okunan Haberler
Emekliler için ikinci adım yolda

Emekliler için ikinci adım yolda

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

14 yaşındaki kızın lüks rezidanstaki feci ölümü! Sinir krizi geçirip 15. kata çıkmıştı: Görüntüler ortaya çıktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Kahreden haber! Eve girdiğinde eşini o halde gördü: Katil en yakınında çıktı

Galatasaray'da kritik gün! Yeni başkan belli oluyor: 2 aday yarışıyor

Galatasaray'da kritik gün! Yeni başkan belli oluyor: 2 aday yarışıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.