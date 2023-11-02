Zuhal Topal kızının doğum gününü kutladı! "Babasının kopyası"

Yıllar önce sunmuş olduğu İzdivaç programlarıyla adını geniş kitlelere duyuran Zuhaş Topal şimdilerde Yemekteyiz programı ile izleyici karşısına çıkıyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan başarılı isim kızı ve eşi ile beraber poz verdi.

Kızının doğum gününü kutlayan Topal paylaşımına “10 yıl evvel seni kucağıma ilk aldığımda hayatımın en mutlu anını yaşadım. Yıllar hızla geçerken, sen büyüyorsun, kalbimdeki sevgin de büyüyor. Her geçen yaşında senin gibi bir evlat sahibi olduğum için şükrediyorum. Güzel kızım; hayallerinin peşinden gideceğine, güçlü, kararlı ve başarılı bir insan olacağına inancım tam.

Allah'ım karşına hep senin kadar merhametli, temiz yürekli ve iyi kalpli insanlar çıkarsın. Sağlıklı ve mutlu bir insan olman tek temennim. Seni çok seviyorum canım kızım iyi ki benim kızımsın iyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun Lin’am” notunu düştü.

Ünlü ismin fotoğrafına takipçileri "Babasının kopyası", "Aynı babası", "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.

Zuhal Topal, 2008 yılında müzisyen Korhan Saygıner ile evlendi. Ünlü çiftin 2013 yılında Lina adını verdikleri kızları dünyaya geldi.





