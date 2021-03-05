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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

05.03.2021 23:34 | Son Güncelleme:
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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal’la Sofrada yarışmasının 5 Mart haftası kazananı kim oldu? Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından belli oldu.

Haftanın finali ile ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 5 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

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Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve verilen puanların ardından açıklandı. Üçüncü sezon final bölümü ile ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada'da 5 gelin evlerinde kayınvalideleri ağırlarken, kayınvalideler de yemeklerin tadına bakarak puan verdi. Yarışmada birincinin belirlendiği final bölümü bu akşam yayınlandı. Peki, 5 Mart Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi kim oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında final günü büyük heyecan yaşandı. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu final gününde puanlamayı açıklamadan önce kayınvalideler en iyi konsept yemeği yapan yarışmacıyla ilgili kendi görüşlerini sundu. Eşitliklerin yaşanması sonucu Zuhal Topal çekim ekibinin de görüşlerini aldı ve en iyi Arnavut ciğerini yapan isim Fatmanur seçildi.

Sunucu Zuhal Topal final anında ise haftanın puanlarını açıkladı. 21 puan alan Emine ve Esra Hanım haftanın beşincisi olarak büyük ödüle veda etti. Fatmanur Hanım ise kayınvalidelerden 16, Zuhal Topal'dan ise 6 puan alarak toplam 22 puanla haftayı üçüncü olarak tamamladı.

15 bin TL'yi çok yakın puanla kaybeden Sevgi Hanım ise 28 puanla haftanın ikincisi oldu. Bir hafta boyunca 31 puan toplayan Elif Hanım ise 15 bin TL'nin sahibi oldu. Büyük ödülü alan Elif Hanım büyük sevinç yaşadı.

Uzun süredir nişanlı olan Elif Hanım final anında kayınvalideler ile tartışmaya yaşayarak gözyaşlarını tutamamıştı. Elif Hanım büyük ödülü alırken düğününü en kısa sürede yapacağını söylemişti.

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FOX Zuhal Topal
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