Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İşte haftalık puan tablosu

Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaların yapılan yemekleri değerlendirdiği Zuhal Topal’la Sofrada programında gelinler kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu hafta gelinler, “en iyi kadın budu köfte” dalında yarıştı.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HAFTANIN KAZANANI KİM?

Zuhal Topal’la Sofrada programının hafta finalinde kazanan isim henüz açıklanmadı. Bugün verilecek puanlardan sonra 15 bin TL’lik ödül, sahibini bulacak.

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA HAFTALIK PUAN DURUMU

8 Mart Pazartesi Puanı (Berrak Alkan): 34 Puan

9 Mart Salı Puanı (Meryem Koral): 30 puan

10 Mart Çarşamba Puanı (Tuğba Yaren Yaşar): 22 puan

11 Mart Perşembe Puanı (Aygül Şentürk): 34

12 Mart Cuma Puanı (Zehra Evcil Erdem) : Henüz belli değil

ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?

8 Mart Pazartesi; Berrak Alkan ve Rasime Alkan

9 Mart Salı; Meryem Koral ile kaynanası Esel Koral

10 Mart Çarşamba; Tuğba Yaren Yaşar ile kayın validesi Emine Yaşar

11 Mart Perşembe; Aygül Şentürk ile kaynanası Şefika Şentürk

12 Mart Cuma; Zehra Evcil Erdem ile kaynanası Remziye Erdem

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal, 23 Eylül 1976’da İstanbul’da doğdu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.

Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.