Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? İşte haftalık puan tablosu

Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaların yapılan yemekleri değerlendirdiği Zuhal Topal’la Sofrada programında gelinler kıyasıya bir mücadele veriyor. Bu hafta gelinler, “en iyi kadın budu köfte” dalında yarıştı.
Zuhal Topal’la Sofrada programının hafta finalinde kazanan isim henüz açıklanmadı. Bugün verilecek puanlardan sonra 15 bin TL’lik ödül, sahibini bulacak.
ZUHAL TOPAL’LA SOFRADA BU HAFTA KİMLER YARIŞTI?
8 Mart Pazartesi; Berrak Alkan ve Rasime Alkan
9 Mart Salı; Meryem Koral ile kaynanası Esel Koral
10 Mart Çarşamba; Tuğba Yaren Yaşar ile kayın validesi Emine Yaşar
11 Mart Perşembe; Aygül Şentürk ile kaynanası Şefika Şentürk
12 Mart Cuma; Zehra Evcil Erdem ile kaynanası Remziye Erdem
Zuhal Topal, 23 Eylül 1976’da İstanbul’da doğdu. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır.
Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı “Papatyam” dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir.
Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerine aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.
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