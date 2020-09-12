Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? İşte 11 Eylül Cuma Zuhal Topal'la Sofrada kazananı

Hafta içi her gün ekranlara gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışması 11 Eylül Cuma günü 430. bölümüyle yayınlandı. 5 gün boyunca gelinlerin yemek yapıp kayın validelerin ise puan verdiği yarışmada, bir isim haftanın finalinde birinci olarak 15 bin TL'yi almaya hak kazandı. Zuhal Topal'lada finalinde Gülseher Rüstemoğlu ve kayınvalidesi Zarife Rüstemoğlu yarıştı. Kayınvalidelerin yaptığı tadımın ardından Zuhal Topal’la birincisi olan ikili 15 bin TL’nin sahibi oldu.

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisi final anında belli oldu. Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu son bölümde Gamze Hanım 34 puanla haftanın kazananı oldu. Böylece Gamze Hanım 15 bin TL'lik hediye çekini almaya hak kazandı.

ZUHAL TOPAL'LA PUAN DURUMUNA GÖRE SIRALAMA

DUYGU HANIM: 23 puan

ÖZGE HANIM: 26 puan

AYŞE HANIM: 27 puan

GAMZE HANIM: 34 puan

