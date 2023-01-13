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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 13 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

13.01.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi, 13 Ocak Cuma günü TV 8 ekranlarında saat 16:00'da yayınlanacak bölümde belli olacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de ekrana gelecek programda Neriman, Feyza, Müslüm, İsmail ve Esra arasından kimin birinci olacağı merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 13 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte ayrıntılar...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim birinci oldu? 13 Ocak 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın kazananı!

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının kazananı bugün belli olacak. Bilindiği üzere 1 hafta süren yarışmada en yüksek puanı alan kişi haftanın birincisi oluyor. Kazanan yarışmacı programın sunucusu Zuhal Topal tarafından açıklanıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisi Neriman mı, Feyza mı, Müslüm mü, İsmail mi yoksa Esra mı olacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının birincisini belirlemek için geri sayım devam ediyor.

Zuhal Topal

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU? (13 OCAK 2023 CUMA)

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında gün sonunda yarışmacılara puan veriliyor. Tüm hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı Yemekteyiz'de haftanın birincisi seçiliyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın son bölümüyle bu akşam saat 16.00'da ekrana gelecek.

Kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, aşçılık ve yemek programıdır. 5 kişilik bir grup her akşam aralarından birinin evine konuk olmakta ve yapılan yemekler sonucu yarışmacıya 10 üzerinden puanlar verilmektedir. Beşinci günün sonunda en çok puanı alan kişi büyük ödülün sahibi olur

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