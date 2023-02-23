Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi belli mi? 23 Şubat Tv8 yayın akışı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından televizyon kanallarında programların ve dizilerin yerine deprem özel yayınları yapılmaya başlandı. Televizyon kanallarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Bu kapsamda Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak eiliyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
Instagram hesabından paylaşım yapan Zuhal Topal, “Ancak bugün gelebilen kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaşmışlar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun” sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa Deprem özel
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12:00 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2023
23:00 Konferans Ligi FC Bassel-Trabzonspor