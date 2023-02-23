Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi belli mi? 23 Şubat Tv8 yayın akışı

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından televizyon kanallarında programların ve dizilerin yerine deprem özel yayınları yapılmaya başlandı. Televizyon kanallarının ne zaman normale döneceği merak ediliyor. Bu kapsamda Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlayacak? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları merak eiliyor. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

ZUHAL TOPAL DEPREMDE AKRABALARINI KAYBETTİ

Instagram hesabından paylaşım yapan Zuhal Topal, “Ancak bugün gelebilen kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaşmışlar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah’ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun” sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

23 ŞUBAT 2023 TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

10:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa Deprem özel

11:15 Survivor 2023

12:00 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2023

23:00 Konferans Ligi FC Bassel-Trabzonspor

