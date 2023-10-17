Gündüz kuşağının sevilen yemek yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de her hafta kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. En güzel yemeği yapıp en yüksek puanı almak için mücadele eden yarışmacılar 75 bin TL'lik büyük ödül için ter döküyor. İddialı tarzı ve elindeki yelpazesiyle dikkat çeken Yeliz Hanım'a dair araştırmalar hız kazandı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yeliz kimdir, kaç yaşında? Yemekteyiz Yeliz Sezgin aslen nereli? İşte tüm detaylar...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YELİZ SEZGİN KİMDİR?

'Kıskanılan bir yarışmacıyım' diyen Yeliz Sezgin, iddialı açıklamaları, havalı tavırları ve elinden düşürmediği yelpazesiyle dikkat çekti. Aslen İzmirli olan yarışmacı 1978 yılında dünyaya geldi. 2 çocuk annesi olan Yeliz Sezgin el lezzetine güvendiğini ve iddialı olduğunu söylüyor.

Çalışma geçmişi olduğunu da söyleyen Yeliz Sezgin Halkla İlişkiler bölümünde çalıştığını dile getirdi.







