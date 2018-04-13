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Zülfü Livaneli'nin 'Kardeşimin Hikâyesi' adlı romanı, satır satır kopyalanmış!

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 13.04.2018 14:35 | Son Güncelleme

Kitabı basan Doğan Kitap'ın yetkililerinin hukuki süreci başlattığı öğrenildi.

Zülfü Livaneli'nin 'Kardeşimin Hikâyesi' adlı romanı, satır satır kopyalanmış!

Zülfü Livaneli'nin Kardeşimin Hikâyesi adlı kitabın Nurşen Karayanız tarafından satır satır kopyalanarak Kıyamet Çiçeği adıyla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İhsan Yılmaz'ın bugünkü köşesine taşıdığı ( 13 Nisan) konuda, Kıyamet Çiçeği olarak tekrar piyasa sürdürdüğü kitapta Livaneli'nin öyküsünden farklı olarak birkaç cümle, birkaç bölüm bulunuyor.

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Çalıntı kitabın tanıtımda şu ifadeler yer alıyor:

“Adın Sızlıyor Yüreğimde şiir kitabı ve ‘Tuana’dan Mina’ya Kabuksuz Yara’ adlı romanıyla tanınan genç yazar Karayanız, ‘Kıyamet Çiçeği’ ile kendini ispatladı. Ordulu yazarın bu yeni kitabı kapak tasarımından içerik editörlüğüne kadar tam bir profesyonel çalışma.”

Yazar hakkında geçmişte de başkalarının kitabını tekrar yayınladığına dair iddialar var.

Kitabı basan Doğan Kitap'ın yetkililerinin hukuki süreci başlattığı öğrenildi.

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Zülfü Livaneli Kardeşimin Hikâyesi kopyalandı kıyamet çiçegi nurşen karayanız

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