Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Sermiyan Midyat hangi rolde oynayacak?

Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. FOX'un ilgiyle izlenen dizisinin kadrosuna Sermiyan Midyat katıldı.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Midyat, ekibe projeden ayrılan Itır Esen'in hayat verdiği karakterin eşi rolüyle katılacak. Kapadokya'da çekilen diziye geçen haftalarda koronavirüs molası verilmişti. Her şey yolunda giderse dizinin 20 Nisan'da sete çıkması planlanıyor.

Pastel Film'in diğer dizisi Güvercin için de ay başında sete çıkma kararı alındı. 2 bölüm stoğu olan dizinin finalinin çekileceği açıklanmıştı. Ancak şimdi Güvercin'in yaz aylarında devam etme ihtimali gündemde.

Sermiyan Midyat dizide Mahir Özgüç karakterine hayat verecek. Mardin'den gelen Özgüç ailesinin lideri Mahir, Hamit'in babası ve Nisan'ın da kocasıdır. Demirkanların düşmanı ve sert bir adamdır.

