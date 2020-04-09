MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Sermiyan Midyat hangi rolde oynayacak?

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Sermiyan Midyat hangi rolde oynayacak?

DİZİ HABERLERİ  | 09.04.2020 01:48 | Son Güncelleme

FOX TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Zümrüdüanka'nın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerinde yer aldığı diziye usta oyuncu Sermiyan Midyat da dahil oldu.

Zümrüdüanka dizisine flaş transfer! Sermiyan Midyat hangi rolde oynayacak?

Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. FOX'un ilgiyle izlenen dizisinin kadrosuna Sermiyan Midyat katıldı.

2174368_810x458

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Midyat, ekibe projeden ayrılan Itır Esen'in hayat verdiği karakterin eşi rolüyle katılacak. Kapadokya'da çekilen diziye geçen haftalarda koronavirüs molası verilmişti. Her şey yolunda giderse dizinin 20 Nisan'da sete çıkması planlanıyor.

Pastel Film'in diğer dizisi Güvercin için de ay başında sete çıkma kararı alındı. 2 bölüm stoğu olan dizinin finalinin çekileceği açıklanmıştı. Ancak şimdi Güvercin'in yaz aylarında devam etme ihtimali gündemde.

Sermiyan Midyat dizide Mahir Özgüç karakterine hayat verecek. Mardin'den gelen Özgüç ailesinin lideri Mahir, Hamit'in babası ve Nisan'ın da kocasıdır. Demirkanların düşmanı ve sert bir adamdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Makineye koymadan önce sakın yıkamayın Makineye koymadan önce sakın yıkamayın
Öğretmen yeni bölüm ne zaman?Öğretmen yeni bölüm ne zaman?
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zümrüdüanka, sermiyan midyat,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Güney konusu nedir? Kuzey Güney dizisi ne zaman, hangi yıl yayınlandı?

Ekranlarda Kuzey Güney sürprizi!

Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir?

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

ATV'den Kuruluş Osman için flaş karar!

Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doktor Ateş acı haberi verdi! Hekimoğlu 14. son bölüm izle!

Hekimoğlu'nda Doktor Ateş acı haberi verdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çakırbeyliler'e şok saldırı: Fahri ölüyor mu? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çarpıcı fragman! Kim vuruluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.