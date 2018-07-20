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ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 16:00 | Son Güncelleme

Temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen ABD heyeti Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulundu.

ABD'li heyet İran'a yaptırım için geldi, Türkiye açıklama yaptı

Görüşme sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

Bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı.

'ABD KOEP'TEN ÇEKİLECEK'

ABD’nin KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir.

Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur.

"İRAN ÖNEMLİ BİR KOMŞUMUZDUR"

İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Heyet Türkiye İRAN yaptırım görüşme

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