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YSK Başkanı Sadi Güven yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 18.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi. 2017 referandumunda 1 milyon 424 bin oy kullanılmıştı.

YSK Başkanı Sadi Güven yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamaları;

Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum.

(Sandıkların taşınması) Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724.

Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar.

Ayrıntılar geliyor...

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YSK Sadi Güven ysk başkanı sadi güven

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
hileli oylar ülkemize geldi. akepenin atadığı ysk üyeleri ve konsolosluklardaki çalışanlar ülkemizr daha önceden ayarladıkları oyları getirdiler.. Yakında kokusu cıkar bunların biz görmeyelim diye uğraşıyosunuz ama bunların hepsini yıllarca ALLAH gördü sizi toprak kabul etmeyecek!!!
yurtdisinda turk vatandaslari yogunlukla hdp ye oy vermislerdir insallah,cunki vesayet altindaki akp kiminle ugrasiyorsa bilinki onlar dogru yoldadir,tipki eskiden vesayet nasil refah ve akp ye irticai terorist dediyse bugunku yonetimde hak olan partiye terorist diyor yani kendini saglama alan irtica yeni bir korku bulmaliydi...
@soner_1970_gyfug hdp doğru yolda öylemi senin yorumlarını sürekli takip ediyorum sen bir numaralı fetocu olmalısın hdp nin terörist bir parti olduğunu ufacık çocuk dahi biliyor be başkan aponun heykelini dikeceğiz diyenlerin o heykeli kıçına sokacağız kıçına şerefsizlik yapmayın hain şerefsizler
tamam da biz sana halk olarak nasıl guvenecegiz gecen referandum da yaptıklarından sonra!..
@serkan_kokal_1972 geçen referandumda algı vardı kimse sandıkta oy çalamaz ysk mühürlü oy pusulaları sandık görevlilerince mühürlenmemiş yav ysk nın mührü var filigran var ,sandık görevlisi mühürlese ne mühürlemese ne,kimse sandıkta oy çalamaz gideceksin kardeşim sandıkta görev yapacaksın, müşahit gözlemci olacaksın evinde yatıp algı yapmayacaksın her parti sandık görevlisinin oyları nasıl saydığını,sayılan oyların nasıl tutanaklara geçirildiğini,parti görevlilerin tutanakları nasıl imzaladığını, o tutanakları her parti nasıl alıyor izleyeceksin atmayacaksın algı yapmayacaksın
@serkan_kokal_1972 bu itibarsizlastirdiginiz kurumlar hukumet degisince hic lazim olmayacak degilmi? kucucuk cikarlariniz ugruna butun devlet kurumlarini kotulediniz. Sanki butun devlet kadrolari son 16 senede girdi bu islere.
@serkan_kokal_1972 sende zeka ile ilgili sorun mu var ? sandıkta oy çalınmıyor sayılan oylar ysk da akp ye yazılıyor
@osmanli_cocuklari_1937 islak imzali tutanaklar ne olacak oy calinma is tamamen hurafe sulandirma isi kimse yemez her partinin adami islak imza ile teslim diyor.
sayın ysk başkanı artık şu işe bir çare bulun adam yılın 6 ayı yurt dışında geri kalan 6 ayındada Türkiye geçiriyor bizim gibi vatandaşların kaderleriyle oynuyorlar ya kesin dönüş yapmış kişiler gelsin oy kullansın ya da 6 ay burda 6 ay orda olan insan güzel ülkemin kaderiyle oynamasın yandaş medyalardan izledikleriyle oy kullanmasınlar
şeffaflık buradaki seçim günü de olacak mı her partiden adam alacakmisiniz içeriye ne olduğunu bilecek görecek mi herkes gorucez bakalım bu biraz kamu oyu oluşturma çabası gibi
@aytac_1973_vabcy her sandıkta her partiden görevli adam var zaten tüm partilerin parti görevli listesi onaylandı ayrıca her partiden müşahitlerde var kimse oy çalamaz yurt dışındaki sandıklarda da her partiden görevli insan var kimse oy çalamaz seçim kaybedenlerin algısı her seçimde oy çalındı şu oldu bu oldu hiç biri biz ne hata yaptıkta bu milleti kazanamıyoruz demiyor
seçimi kaybedeceğini anlayanlar şimdiden oy çalınıyor gibi algı yapıyorlar ezikler gidin sandıkta görev yapın iftira günahtır ama siz ne anlarsınız biri anıtkabire iman tazelemeye geldik der diğeri ezana tahammülü yok hdp ile kol kola hain demirtaşa özgürlük isterler pkk nın inlerine girilir karşı çıkarlar hade be işinize bakın gölge ihsan etmeyin hedef 2023 gümbür gümbür geliyor ERDOĞAN
İnşallah dediğin gibidir.Sadi efendi.Dürüst ve adil bir seçime çok ihtiyaç var.TAMAM
YURT DIŞI OY KULLANIMI YASAKLANSIN ÜÇ BEŞ YILDA ÜLKEYE GELİP CEBE 3-5 BİN EURO KOYUP HER YERİ GÜLLÜK GÜLLÜSTANLIK GÖREN ZİHNİYET OY KULLANMAK İSTİYORLARSA KESİN DÖNÜŞ YAPSINLAR HANYAYI KONYAYI BİR GÖRSÜNLER DIŞARDAN BAKTIM YEŞİL TÜRBE İÇİNE GİRDİM TÖVBE ESTAĞFURULLAH ÜLKE ŞUAN O İÇİNDE YAŞAMAYAN ANLAYAMAZ
YSK en az 300 bin sahte oy katar. Eski bir fetocu arkadaşım, FETO ile AKP kanka iken, oy kullanmayan kişilerin yerine kendilerinin AKP için oy bastiğini söylemişti. Şimdi küfür ediyor kendine ama şeytana ortak olan şeytandır. Oy vermemek AKP'nin hile yapma ihtimalini arttırıyor. Sandığa mutlaka gidin, boş atsanız bile en azından kimse sizin oyunuzu çalamaz.
Gümrükteki oylarda usulsüzlük yapmak çok kolay. Kimse başında bekleyemez. Çünkü günlerce sürüyor.
@ata_ata_1997 boş konuşuyorsun. her partiden müşahid var.
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