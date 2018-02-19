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FETÖ davasında 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 21:27 | Son Güncelleme

MERSİN'de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili aralarında eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3’ncü Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari, 18'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

FETÖ davasında 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili aralarında eski Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve eski 3’ncü Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 2'si firari, 18'i tutuklu 32 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Mersin 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 4’ncü celsesinde savcı, esasa ilişkin mütalaasında Demirhan, Dağdelen, TSK'den ihraç edilen eski deniz ikmal binbaşı İlhan Tabur ve eski Harekat Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gül'ün de aralarında olduğu 10 tutuklu sanık ile tutuksuz yargılanan sanıklar dönemin Kurmay Başkanı eski Albay Tayfun Ergi ve Demirhan'ın şoförlüğünü yapan Kadir Nevzat Yontkan hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.
Savcı, biri eski asker, 11'i eski polis 13 sanığın da silahlı terör örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlamasından da beraatlerini istedi.
Mütalaada, tutuksuz yargılanan sanıklar emekli Binbaşı Mehmet Emin Ceylan, eski uzman çavuşlar Ahmet Tufan Özbar, Seyhan Açar, Mehmet Şimşek ile eski AKUT Mersin ekibinin lideri Hakan Topal için ise haklarında mahkumiyeti gerektirir kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraat istendi. Savcı, bu sanıklar hakkında adli kontrol kararlarının da kaldırılmasını istedi.
Sanıklar, mütalaa karşısında savunma yapmak için ek süre isterken, mahkeme heyeti de oturumun yarın devam etmesine karar verdi.

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