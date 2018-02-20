İstanbul'da ilginç bir boşanma davası: Bisikletiyle aşk yaşıyor

Yağmur Z. ifadesinde "Eşim sürekli bisikletiyle vakit geçiriyor. Bisikletiyle arasında farklı bir bağ var. Her gün salonun ortasında bisikletini siler, temizler, tamir eder. Bu normal bir bağlılık değil, resmen aşk yaşıyor" diyerek boşanma davası açtı.
"Psikolojim bozuldu, çok yıprandım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyen Yağmur Z., 400 bin TL tazminat talep etti.
(Sabah)
Çavuşoğlu'ndan son dakika Esad ve YPG açıklaması
Aksakallı'nın Ömer Halisdemir'in alnından öptüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Hüsnü Mahalli'den Beşar Esad ve PYD hakkında kritik iddia
DEAŞ hakkında kan donduran sözler: Dul kadınlarla heves nikâhı!
Profesörden öğrencilerine duygulandıran 'son ders'
Öldü sanıp diri diri mezara gömdüler!
Meral Akşener, AK Parti'den ne kadar oy alacağını açıkladı
Tam 208 kilo verdi! Müthiş değişim
Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları