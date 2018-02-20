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İstanbul'da ilginç bir boşanma davası: Bisikletiyle aşk yaşıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 06:16 | Son Güncelleme

İstanbul'da 2 yıl önce evlendiği Burak Z.'nin kendisine ilgisiz davrandığını belirten Yağmur Z. ilginç bir boşanma gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

İstanbul'da ilginç bir boşanma davası: Bisikletiyle aşk yaşıyor

Yağmur Z. ifadesinde "Eşim sürekli bisikletiyle vakit geçiriyor. Bisikletiyle arasında farklı bir bağ var. Her gün salonun ortasında bisikletini siler, temizler, tamir eder. Bu normal bir bağlılık değil, resmen aşk yaşıyor" diyerek boşanma davası açtı.

"Psikolojim bozuldu, çok yıprandım. Hiçbir şeyim kalmadı" diyen Yağmur Z., 400 bin TL tazminat talep etti.

(Sabah)

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