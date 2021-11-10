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  4. İstanbul'da 09.05'te hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu

İstanbul'da 09.05'te hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu

10.11.2021 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ilerleyen sürücüler, saatler 09.05'i gösterdiğinde araçlarından inerek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek yollarına devam edip köprüden ayrıldı.

ATATÜRK DOLMABAHÇE'DE ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk
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