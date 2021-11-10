İstanbul'da 09.05'te hayat durdu! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından vatandaşlar araçlarına binerek yollarına devam edip köprüden ayrıldı.

ATATÜRK DOLMABAHÇE'DE ANILDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı.

(İHA)

