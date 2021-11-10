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  4. Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

Atatürk siroz hastalığı nedeniyle mi öldü? İlber Ortaylı açıkladı

10.11.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde anılırken, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan Atatürk'ün ölüm sebebiyle ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Ortaylı, "Atatürk sirozdan mı öldü?" sorusuna yanıt verdi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Haber Global'da Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Atatürk'le ilgili çarpıcı değerlendirmeler yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Atatürk'ün ölüm sebebi siroz hastalığı mı?" sorusunu da cevapladı.

İşte İlber Hoca'nın o sözleri:

Onu çok söylüyorlar. Şunu herkes söylüyor, Atatürk sinirli, biraz sabırsız. Doktor sevmeyen, doktora tahammülü olmayan bir hasta karakter itibariyle. Sağlık kurallarına uymuyor. Atatürk'ün içkisinden ve sigarasından bahsedin. Bizim gibi plastik filtreli sigaralar içmiyor ama içiyor yani paket paket. Onu içen adam iflah olmaz.

Evet. Atatürk'ün 1935'ten beri çok hasta olduğu söyleniyor. Uykusu düzensiz, yemesi içmesi düzensiz. Yorgunluk var ve bazı şeylerde de çekimsizlik söz konusu. Mesela 35 Trakya olaylarının gizlendiği. Bunun kendisinden gizlendiğini sonradan öğrendiği ve kabinede iç çatışmanın bu yüzden çıktığı söyleniyor. Ki bu doğru. Bazı olaylar bunu ispatlıyor. Ağır hastadır. Ve nihayet 38'de aramızdan ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Kemal Atatürk İlber Ortaylı
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