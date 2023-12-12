1,5 yaşındaki bebeğini bırakıp sevdiği adama kaçmıştı! 'Gözyaşları sahte' dedi, Didem Arslan bile şaşırdı: "Onu bırakmamam için ayaklarıma kapandı"

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme programında açıklamalarda bulunan 19 yaşındaki Zahide'nin iddiaları gündem oldu. Program ekibi, genç kadını Gaziantep otogarından aldı ve canlı yayına çıkardı. Zahide Hanım, Mehmet Bey'in barışma ve resmi nikah vaatlerine kandığını belirtip ortada kaldığını öne sürdü.

Dini nikahlı eşi Mehmet ile iki kez görüntülü olarak konuşan ve karşılıklı iddialarda bulunan ikili, son olarak stüdyoda hesaplaştı.

"ONU BIRAKMAMAM İÇİN AYAKLARIMA KAPANDI!"

Mehmet Bey, Zahide Hanım'ın Gaziantep’e zorla geldiğini, onu bırakmaması için ayaklarına kapandığını söyledi.

Mehmet Bey’in sözleri karşısında gözyaşlarına boğulan Zahide Hanım ise bunu onu sevdiği ve evliliğine sahip çıkmak için yaptığını kabul etti. Öte yandan Gaziantep’e gitme kararını ise ortak aldıklarını açıkladı.

GENÇ KADIN CANLI YAYINDA SİTEM ETTİ: "HİZMETÇİ GİBİ KULLANILDIM!"

Genç kızın gözyaşlarının sahte olduğunu vurgulayan Mehmet Bey, evlilik süresince doyumsuz ve lüks meraklısı olduğunu vurguladı. Zahide Hanım da bu iddialara karşın evliliğinde kıymet görmediğini, Mehmet Bey'den lüks hediyeler istemediğini söyledi.

Tek isteğinin sevgi görmek olduğunu belirten Zahide Hanım, “Hizmetçi gibi kullanıldım!” ifadesini kullandı.

CANLI YAYINA BAĞLANAN KAYINVALİDE O İDDİALARI YALANLADI

Zahide Hanım, Mehmet Bey'in annesi Dilşah Hanım ile de görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Genç kadın, Mehmet Bey'in kendisini aldattığını ve evde kendisinden hizmet beklediğini öne sürdü.

ZAHİDE BİZİM EVDE KRALİÇE GİBİYDİ!"

Dilşah Hanım ise “Zahide bizim evde kraliçe gibiydi!'” ifadesini kullandı ve bahsi geçen iddiaları yalanladı.





