1,5 yıl sonra yeniden el ele... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşklarına bir şans daha verdi

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Baht Oyunu dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz gerçek hayatta büyük aşk yaşamıştı.

EVLENMELERİ BEKLENİYORDU

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift hatta birbirinin ailesiyle de tanışmış ve artık evlilik haberi beklenmeye başlanmıştı. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın düğün tarihi beklenirken çiftin ayrılık haberi herkesi şoke etmişti.

YENİDEN EL ELE...

Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerini sonlandıran Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti yeniden el ele görüntülendi.

Aşklarına bir şans daha verdikleri görülen ünlü çifte sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'barışmalarına çok sevindim' gibi yorumlar yapıldı.