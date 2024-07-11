MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 1,5 yıl sonra yeniden el ele... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşklarına bir şans daha verdi

1,5 yıl sonra yeniden el ele... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşklarına bir şans daha verdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 13:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Baht Oyunu" adlı dizide 'Ada' karakterine hayat veren Cemre Baysel ve 'Bora'yı canlandıran Aytaç Şaşmaz'ın dizideki aşkı kısa sürede gerçeğe dönüşmüştü. Evlenmeleri beklenirken ayrılan ünlü çift 1,5 yıl sonra yeniden el ele görüntülendi.

1,5 yıl sonra yeniden el ele... Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz aşklarına bir şans daha verdi

MYNET-Yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Baht Oyunu dizisindeki aşkları gerçeğe dönüşen Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz gerçek hayatta büyük aşk yaşamıştı.

EVLENMELERİ BEKLENİYORDU

Aşklarını dolu dizgin yaşayan ünlü çift hatta birbirinin ailesiyle de tanışmış ve artık evlilik haberi beklenmeye başlanmıştı. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'ın düğün tarihi beklenirken çiftin ayrılık haberi herkesi şoke etmişti.

YENİDEN EL ELE

YENİDEN EL ELE...

Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilişkilerini sonlandıran Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz çifti yeniden el ele görüntülendi.

el ele 2

Aşklarına bir şans daha verdikleri görülen ünlü çifte sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'barışmalarına çok sevindim' gibi yorumlar yapıldı.

'Tüm kızlar peşinde' dedi! Evliliğe sınır koydu 'Tüm kızlar peşinde' dedi! Evliliğe sınır koydu

İlginizi Çekebilir

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

 Günün en iyi fırsatı! Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez...

Günün en iyi fırsatı! Hafif, konforlu, dayanıklı, su geçirmez...

 "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

 Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılacak outdoor ürünler indirimde

Doğada geçirdiğiniz her anı konforlu kılacak outdoor ürünler indirimde

 En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

En havalı LEGO setleri bugüne özel indirimli fiyatıyla sizi bekliyor

 Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

Airfryer, elektrik süpürgesi ve dahası avantajlı fiyatlarla burada!

 Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Express
Yeni aşkıyla gündemdeydi! Olay dans... Yeni aşkıyla gündemdeydi! Olay dans...
Anahtar Kelimeler:
Aytaç Şaşmaz Cemre Baysel
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Erdoğan: Bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalabilir

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

Wanda Nara ayrılığı açıkladı, Simge Sağın'dan paylaşım geldi!

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Hem Murat Kurum hem de Ali Yerlikaya ile konuştum diyerek anlattı! "Bunu engellemenin anlamı nedir?"

Hem Murat Kurum hem de Ali Yerlikaya ile konuştum diyerek anlattı! "Bunu engellemenin anlamı nedir?"

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.