MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 1.6 milyar dolarlık miras kaldı! Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı

1.6 milyar dolarlık miras kaldı! Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı

05.11.2023 13:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babası Faruk Yalçın'dan kalan 1.6 milyar dolarlık mirası ve son dönemde bir deri bir kemik haliyle gündeme gelen Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı.

1.6 milyar dolarlık miras kaldı! Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor ve görüntüsünün sağlıksız olduğu üzerine yorumlar alıyor.

Son zamanlarda aşırı zayıflılığı ile dikkat çeken ve hasta olduğu iddia edilen Süreyya Yalçın'ın yakın çevresine "ölümden korkuyorum" dediği ve vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Cezaevine götürülürken bakın ne dedi Cezaevine götürülürken bakın ne dedi

Babasından dudak uçuklatan bir miras kalan sosyetik fenomen iddialara göre yakın çevresine ilgiç ifadeler kullandı.

Süreyya Yalçın, yakın çevresine, "Ben ölürsem, beni yakın. Beni toprak altında haşereler, böcekler yemesin. Ölmekten çok korkuyorum" dediği iddialar arasında.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sansürsüz pozu sosyal medyayı salladıSansürsüz pozu sosyal medyayı salladı
Cezaevine götürülürken bakın ne dedi! "Çok eminim"Cezaevine götürülürken bakın ne dedi! "Çok eminim"
Yeşilçam'ın cesur kadınlarındı! Yeni işi ve son hali gündem olduYeşilçam'ın cesur kadınlarındı! Yeni işi ve son hali gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Süreyya Yalçın ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Bir anda ortaya çıktı! "Yılan timsah melezi gibi"

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.