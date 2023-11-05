1.6 milyar dolarlık miras kaldı! Süreyya Yalçın'ın vasiyeti ortaya çıktı

Sosyetik güzel Süreyya Yalçın son dönemde verdiği kilolarla gündeme geliyor ve görüntüsünün sağlıksız olduğu üzerine yorumlar alıyor.

Son zamanlarda aşırı zayıflılığı ile dikkat çeken ve hasta olduğu iddia edilen Süreyya Yalçın'ın yakın çevresine "ölümden korkuyorum" dediği ve vasiyette bulunduğu ortaya çıktı.

Babasından dudak uçuklatan bir miras kalan sosyetik fenomen iddialara göre yakın çevresine ilgiç ifadeler kullandı.

Süreyya Yalçın, yakın çevresine, "Ben ölürsem, beni yakın. Beni toprak altında haşereler, böcekler yemesin. Ölmekten çok korkuyorum" dediği iddialar arasında.







