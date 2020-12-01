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1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

01.12.2020 19:02 | Son Güncelleme:
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1 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 190 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 110 oldu. İşte 1 Aralık Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum...

1 Aralık 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 101 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 190 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 772 bin 604'e ulaştı. Hasta sayısı 506 bin 966, vefat sayısı 13 bin 936, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 40,1, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE 1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım."

GENEL KORONAVİRÜS TABLOSU

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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün (30 Kasım 2020) 188 kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısı ise 31 bin 219 olarak açıklanmıştı.

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