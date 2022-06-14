1 karısı ve 7 sevgilisi bulunan sosyal medya fenomeni çok eşli ilişkisini anlattı! “İsimleri hatırlamak zor”

Fenomen isim Urso, uzun yıllardır sevgilisi olan Luana ile hayatını birleştirdikten sonra çok eşli ilişkiye adım atmaya karar verdiklerini söyledi. Luana, evlilikteki amacının Arthur'u mutlu etmek olduğunu ve o mutlu olduğu sürece kendisinin de mutlu olacağını dile getirerek çok eşlilik fikrini kabul etti. Çift diğer 7 kadının ilişkilerin katılmasından sonra birbirlerine daha çok güvendiklerini ve yakınlaştıklarını vurguladı.

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Eşine her zaman güvendiğini ancak çok eşli ilişkilerinin ikisine de iyi geldiğini ifade eden Luana, “Her zaman birbirimize güvendik ama şimdi çok daha fazlası var" diyor. Bu bizi birey ve karı koca olarak daha güçlü yaptı.” dedi.

Urso’nun manevi olarak diğer eşleri Tania, Lorena, Kyara, Melina, Emelly, Cyntia ve Thayanne hepsine eşit ilgi gösterdiğini ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığından emin olduğunu söyledi. Bütün kadınlar, Arthur'un zeki, çekici, kibar ve her yönüyle inanılmaz olduğunu kabul ederek onun her zaman aralarında bir köprü görevi gördüğünü anlattı.

AİLESİ ONAYLAMIYOR

İlişkilerinin başlarında kadınların isimleri hatırlama konusunda zorluk yaşadığını ve ailesinin bu durumu kabul etmediğini anlatan Urso, “Bütün eşlerimle beraber büyükannemi ziyaret ettim. Kesinlikle ilişkilerimi onaylamadığını ancak buna saygı duyduğunu söyledi” ifadelerini kullandı.



