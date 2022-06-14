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“Yumuşak eşleriz” dedi! Cinsellik itirafı olay oldu: Bu kadar iyi olmamıştı

14.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New Jersey’de yaşayan Hank ve Celo isimli bir çift sosyal medyada yaptıkları paylaşımda gündem yarattı. TikTok’ta viral olan paylaşımlarında ikili kendilerini ‘yumuşak eş’ olarak tanımlayarak özel hayatlarından bahsetti. 10 yıllık evli olan çift, çok eşli ilişkiler yaşadıklarını ve tamamen birbirlerinin kontrolünde ilerlediklerini söyledi.

“Yumuşak eşleriz” dedi! Cinsellik itirafı olay oldu: Bu kadar iyi olmamıştı

2018 yılında Karayip tatilleri sırasında üniversite yıllarında yaşadıkları cinsellik deneyimlerinden söz eden ikili evli oldukları için ilişkilerinin monotonlaşmasından korktuklarını dile getirdi. Çok eşli ilişkilerin kıskançlıklara neden olduğunu belirten Cloe, eşiyle arasında gizli bir anlaşmanın varlığından söz etti. Yumuşak ilişki olarak anlattıkları çok eşli birlikteliklerinin detaylarını vurgulayan Cloe, “Her şey üçlü ya da dörtlü ilişkiler içinde oluyor. Aynı odada gözümüzün önünde ilişki yaşıyoruz. Kimse diğerinin rahatsız olacağı bir şey yapmıyor” dedi.

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“BİRBİRİMİZE YAKINLAŞTIK”

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İlişkilerinde yeni bir yola girdiklerini anlatan ikili, “Yumuşak ilişki evliliğimizin içinde bulunan sınırları kaldırdı. Eş olarak birbirimizi artık daha iyi anlıyoruz ve tamamen şeffafız. Birbirimize yakınlaştık ve kendimizi bu şekilde daha mutlu hissediyoruz. Bu kadar iyi olmamıştı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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