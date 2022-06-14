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İlişkilerini renklendirmek isteyen sosyal medya fenomeni çift ilginç bir yol seçti! “Onu davet edince her şey değişti”

14.06.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki Charlotte Grey ve 28 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Black, ilişkilerine renk katmanın yollarını aradıklarını dile getirdi. Sosyal medyadan ürettikleri içerikler sayesinde kısa sürede fenomen olan ikili ilişkilerine bir seks bebeğini dahil ettiklerini itiraf etti.

İlişkilerini renklendirmek isteyen sosyal medya fenomeni çift ilginç bir yol seçti! “Onu davet edince her şey değişti”

İngiltere’de yaşayan 23 yaşındaki Charlotte Grey ve 28 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Black, sosyal medya ilişkilerine dair yaptıkları paylaşımlarla ünlendi. Cinselliğin toplumsal bir tabu olarak algılanmaması gerektiğini savunan çift takipçileriyle sık sık yatak odalarını paylaşıyor. Fenomen ikili son olarak ise dört yıllık ilişkilerini renklendirmek için ilginç bir yönteme başvurduklarını söyledi. Kıskançlık dolayısıyla üçlü ilişki yaşamalarının mümkün olmadığını belirten Grey ve Black aralarına bir seks bebeğini davet ettiklerini söyledi.

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“DAHA AÇIK VE DAHA GÜVENİLİR OLDU”

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Callum'un daha yüksek bir cinsel dürtüye sahip olduğu gerçeğiyle başa çıkmanın bir yolunu aradıklarını söyleyen Grey, “Eklenen kıskançlık olmadan deney yapmak istedik. Onu davet edince her şey değişti. Aradaki farkı hemen gördük. Birbirimize kesinlikle daha açık ve daha güvenilir olduk” dedi.

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Sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz yorumlar alan çift, TikTok’ta sıklıkla kendilerine ait üçlü ilişkilerinin detaylarını anlatıyor. Kimi kullanıcılar için cinsellik tavsiyeleri ve tüyoları veren ikili yeni yöntemlerinin aralarındaki bağı güçlendirdiğini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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