1 saatte hazırlayacağınız pratik ve lezzetli iftar menüsü! Ne pişireceğim diye düşünmeyin!

İftar sofraları, diğer zamanlardan daha fazla özen gösterilen yemeklerle donatılır. Uzun saatler boyunca aç kaldıktan sonra kendinizi ve ailenizi özel yemeklerle ödüllendirirsiniz. Bugün iftarda ne pişirsem diyorsanız harika bir iftar menümüz var!

SÜTLÜ MISIR ÇORBASI

MALZEMELER

400 ml süt

600 ml su

1 çorba kaşığı salça

1 çay bardağı mısır unu

250 gram kavurma

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Üzerine; nane ve pul biber

YAPILIŞI

Suyu, sütü, mısır ununu tencereye alın, kaynayana kadar karıştırmayı sürdürün.

Başka tavada salçayı ve tereyağını kavurun.

Üstüne küp şeklinde doğradığınız kavurmaları ekleyin, kavurmaya devam edin.

Çorba kaynadıktan sonra bütün malzemeleri birleştirin.

Çorbanıza tuz ilave edip kısık ateşte biraz daha kaynatın.

Mısır çorbasını baharatlarla süsleyip servis yapabilirsiniz.

PEYNİRLİ BİBER DOLMASI

MALZEMELER

12 tane kırmızı biber

100 gram beyaz peynir ve lor peyniri

50 gram kaşar peyniri

2 dal fesleğen

5 dal nane

YAPILIŞI

Bütün peynirleri karıştırın ve blender ile çırpın.

Kıyılmış nane ve fesleğeni de peynirlere ilave edip biraz daha karıştırın.

Hazırladığınız peynir karışımını biberlerin içine doldurun.

170 derecelik fırında 15 dakika pişirin.