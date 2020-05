1 saatte hazırlayacağınız pratik ve lezzetli iftar menüsü! Ne pişireceğim diye düşünmeyin!

ET SPAGETTİ



MALZEMELER

350 gram dana bacon et

1 yemek kaşığı kekik suyu

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 kepçe et suyu

Karabiber ve tuz

Servis için; ızgara sebze

YAPILIŞI

Dana bacon eti ince dilim şeklinde kesin.

Üstüne kekik suyunu, limon suyunu, karabiberi ve tuzu ilave edip karıştırın.

Et suyunu yapışmaz bir tavaya alın, ocağa koyun.

Kaynayan et suyunun üstüne eti ekleyin, pişirin.

Et spagettiyi ızgara sebzelerle beraber servis edin.

KAYISI HOŞAFI

MALZEMELER

25 tane kuru kayısı

1200 ml su

1 su bardağı toz şeker

6-7 tane karanfil

1 tane çubuk tarçın

YAPILIŞI

Kayısıyı bir kaba aktarın, üstünü geçecek şekilde su ekleyin.

15 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Kayısıları sudan alın, küp şeklinde doğrayıp tencereye koyun.

Üstüne suyu, karanfili, tarçını ve toz şekeri ilave edip 10 dakika kaynatın.

Hoşafın içinden tarçını alın, soğuk ya da ılık servis yapın.

PUDİNGLİ KADAYIF TATLISI

MALZEMELER

00 gram tereyağı

250 gram tel kadayıf

Yarım çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı ceviz içi

5-6 su bardağı süt

2 tane muz

2 paket hazır vanilya puding

YAPILIŞI

Tereyağını eritin, kadayıfları ve şekeri de üstüne ilave edip kavurun.

Ceviz içlerini ise başka bir tavada kavurun.

Pudinginizi paketin üstündeki talimatlara göre pişirip hazır edin.

Sonrasında ılımaya bırakın.

Tel kadayıfların yarısını çukur bir kaba yayın.

Üstüne pudinginizi dökün, incecik dilimlediğiniz muz parçalarını yerleştirin.

Tel kadayıfın kalan kısmını muzların üzerine yayın.

Tatlınızı buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.