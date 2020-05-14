1 saatte hazırlayacağınız pratik ve lezzetli iftar menüsü! Ne pişireceğim diye düşünmeyin!

İftar sofraları, diğer zamanlardan daha fazla özen gösterilen yemeklerle donatılır. Uzun saatler boyunca aç kaldıktan sonra kendinizi ve ailenizi özel yemeklerle ödüllendirirsiniz. Bugün iftarda ne pişirsem diyorsanız harika bir iftar menümüz var!
MALZEMELER
400 ml süt
600 ml su
1 çorba kaşığı salça
1 çay bardağı mısır unu
250 gram kavurma
2 çorba kaşığı tereyağı
Tuz
Üzerine; nane ve pul biber
YAPILIŞI
Suyu, sütü, mısır ununu tencereye alın, kaynayana kadar karıştırmayı sürdürün.
Başka tavada salçayı ve tereyağını kavurun.
Üstüne küp şeklinde doğradığınız kavurmaları ekleyin, kavurmaya devam edin.
Çorba kaynadıktan sonra bütün malzemeleri birleştirin.
Çorbanıza tuz ilave edip kısık ateşte biraz daha kaynatın.
Mısır çorbasını baharatlarla süsleyip servis yapabilirsiniz.
MALZEMELER
12 tane kırmızı biber
100 gram beyaz peynir ve lor peyniri
50 gram kaşar peyniri
2 dal fesleğen
5 dal nane
YAPILIŞI
Bütün peynirleri karıştırın ve blender ile çırpın.
Kıyılmış nane ve fesleğeni de peynirlere ilave edip biraz daha karıştırın.
Hazırladığınız peynir karışımını biberlerin içine doldurun.
170 derecelik fırında 15 dakika pişirin.
MALZEMELER
350 gram dana bacon et
1 yemek kaşığı kekik suyu
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 kepçe et suyu
Karabiber ve tuz
Servis için; ızgara sebze
YAPILIŞI
Dana bacon eti ince dilim şeklinde kesin.
Üstüne kekik suyunu, limon suyunu, karabiberi ve tuzu ilave edip karıştırın.
Et suyunu yapışmaz bir tavaya alın, ocağa koyun.
Kaynayan et suyunun üstüne eti ekleyin, pişirin.
Et spagettiyi ızgara sebzelerle beraber servis edin.
MALZEMELER
25 tane kuru kayısı
1200 ml su
1 su bardağı toz şeker
6-7 tane karanfil
1 tane çubuk tarçın
YAPILIŞI
Kayısıyı bir kaba aktarın, üstünü geçecek şekilde su ekleyin.
15 dakika kadar dinlenmeye bırakın.
Kayısıları sudan alın, küp şeklinde doğrayıp tencereye koyun.
Üstüne suyu, karanfili, tarçını ve toz şekeri ilave edip 10 dakika kaynatın.
Hoşafın içinden tarçını alın, soğuk ya da ılık servis yapın.
MALZEMELER
00 gram tereyağı
250 gram tel kadayıf
Yarım çay bardağı toz şeker
1 çay bardağı ceviz içi
5-6 su bardağı süt
2 tane muz
2 paket hazır vanilya puding
YAPILIŞI
Tereyağını eritin, kadayıfları ve şekeri de üstüne ilave edip kavurun.
Ceviz içlerini ise başka bir tavada kavurun.
Pudinginizi paketin üstündeki talimatlara göre pişirip hazır edin.
Sonrasında ılımaya bırakın.
Tel kadayıfların yarısını çukur bir kaba yayın.
Üstüne pudinginizi dökün, incecik dilimlediğiniz muz parçalarını yerleştirin.
Tel kadayıfın kalan kısmını muzların üzerine yayın.
Tatlınızı buzdolabında soğuttuktan sonra servis yapın.
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