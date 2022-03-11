10 Mart Survivor Bil Bakalım'ı hangi takım kazandı? Survivor Anlat Bakalım kim kazandı?

10 Mart Perşembe akşamı Survivor All Star'da farklı bir heyecan vardı. İki takımda hem Bil Bakalım hem de Anlat Bakalım oyunlarında mücadele etti. Oyunun galibi olan takım lezzetli bir yemek ödülünün de sahibi oldu. 10 Mart Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunlarını hangi takımın kazandığı merak konusu oldu. 10 Mart Survivor Bil Bakalım ve Anlat Bakalım kazanan takımına dair detayları haberimizde yer verdik...

SURVIVOR BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

10 Mart Perşembe akşamı Ünlüler ve gönüllüler takımları sezonun ilk Bil Bakalım oyununda karşı karşıya geldi. Heyecanlı ve bir o kadar da eğlenceli geçen bil bakalım oyununun kazanan takımı ünlüler oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM HANGİ TAKIM KAZANDI?

Zorlu parkurlardan sonra iki takımın da rahatladığı oyun anlat bakalım 10 Mart akşamı da oynandı. Bil Bakalım'ın hemen ardından yarışmacılar Anlat Bakalım'da en çok kelimeyi bilmek için ünlüler ve gönüllüler takımı rekabet etti. Renkli anlara sahne olan oyunların ardından kazanan takım ünlüler oldu.

Oyunların ödülü ise zeytin yağı ve zeytin yağı ile yapılan yaprak sarma ile biber dolma oldu. Öte yandan kazanan takım yeni vizyona giren Türk filmi Bergen'i de izleme fırsatı buldu.

