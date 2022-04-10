HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 10 Nisan Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

10 Nisan Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

10.04.2022 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango severler tarafından ilgiyle takip edilen Şans Topu çekilişi için geri sayım sona erdi. 10 Nisan Pazar günü haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Yapılan son çekiliş sonucu 5 kazanan 5 kişi 6.706,65 TL kazandı. Peki 10 Nisan 2022 Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 10 Nisan Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

10 Nisan Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 10 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sona erdi. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü gerçekleştirilmişti. 27 Mart gününde, haftanın son Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapıldı. Peki 27 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu?

10 NİSAN PAZAR ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 27 Mart Şans Topu çekilişi bu akşam yapıldı. Bir önceki çekiliş Çarşamba günü yapılmıştı.

Bugün 27 Mart tarihli çekilişin şanslı numaraları saat 20:00'dan sonra belli oldu ve sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Yapılan son çekiliş sonucu 5 kazanan 5 kişi 6.706,65 TL kazandı.

Bugünkü çekilişte şanslı rakamlar ise 2, 3 ,8, 12, 13 , 5 oldu.

27 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları...
Adana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralıAdana'dan acı haber: 2 asker şehit, 3 yaralı
Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango

En Çok Okunan Haberler

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Konyasporlu Rahmanović hakeme kafa attı! Polisler sahaya girdi

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Karabulut ailesinden flaş talep

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Hasan Can Kaya hakkında gerginlik yaratan açıklama: "Karıma bebiş dedi"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı tarih!

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

"Herkes iktidarsız olduğunu konuşuyor" deyince dehşet saçtı!

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

Meteoroloji tarih verip uyardı! Geri dönüyor

İlginizi Çekebilir

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Aylık kazancı şaşırttı! Sırf sesini duymak için ödeme yapıyorlar

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Öyle bir rolle geliyor ki....

Öyle bir rolle geliyor ki....

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Sevgilisini başka kadınla yatakta bastı: Aralarına girip...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.