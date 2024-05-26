Avcılar'da mobilya fabrikasında yangın çıktı! Yabancı uyruklu işçi mahsur kaldı

Avcılar'da bir mobilya üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Fabrikada çalışan 5 işçiden 4'ü kendi imkanları ile dışarı çıkarken yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir işçi mahsur kaldı.

3 İTFAİYE GÖREVLİSİ DUMANDAN ETKİLENDİ!

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 3 itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi.

Yangında dumandan etkilenen 4 muhabbet kuşu ölürken bir kedi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





