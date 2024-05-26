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Sobanın yanında öyle bir şey unuttu ki az kalsın canından oluyordu! "Etkisinden kurtulamıyorum, rüyama geliyor, kabus görüyorum"

26.05.2024 17:14
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Rize'de 62 yaşındaki Metin Topal, ısınmak için evdeki sobayı yakmak istedi. Topal'ın tutuşturduğu kağıt ve naylon parçaları sobanın yanında unuttuğu benzin bidonuna sıçradı. Meydana gelen parlamada Topal'ın evinde yangın çıktı, vücudunun çeşitli yerlerinde ise derin yanıklar oluştu. Evdeki yangının büyümesi üzerine camdan atlayarak dışarı çıkan Topal, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamıyor. Topal, "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama geliyor, kabus görüyorum" diye konuştu.

Sobanın yanında öyle bir şey unuttu ki az kalsın canından oluyordu! "Etkisinden kurtulamıyorum, rüyama geliyor, kabus görüyorum"

Çayeli ilçesinin Aşıklar Mahallesi'ndeki 3 katlı evin 1. katında oturan 62 yaşındaki Topal, 5 gün önce akşam vakti ısınmak için evdeki sobayı yakmak istedi.

SOBANIN YANINDA UNUTTUĞU BENZİN BİDONU CANINDAN EDİYORDU

Yaktığı kağıt ve naylonu sobaya atarken ateş parçalarının çevredeki benzin dolu bidona sıçraması üzerine meydana gelen parlamada Topal'ın evinde yangın çıktı.

Yüzü, elleri, kolları, ayakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşan Topal, hem evdeki yangını hem de tutuşan kıyafetlerini söndürmeye çalıştı.

EVDEKİ YANGINDAN CAMDAN ATLAYARAK KURTULDU

Evdeki yangının büyümesi üzerine camdan atlayarak dışarı çıkan Topal, çevredekilerin yardımıyla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrası Topal, sevk edildiği Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezinde tedaviye alındı.

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Tedavisi süren Metin Topal, sobayı yakmak için normalde benzin kullandığını, bir süre önce sobanın arkasına bıraktığı benzin dolu bidonu kaldırmayı unuttuğunu söyledi.

Isınmak için sobayı yakmak istediği sırada bu üzücü olayın yaşandığını anlatan Topal, "Benzin bidonu sobanın arkasındaydı, sobayı tutuşturmak için kağıtları yaktım, odunları sobanın içine koyacaktım. Ateş kolay tutsun diye kağıt ve naylon yaktım. Naylondan, kağıttan kopan ateş parçası yere düşünce benzin bidonu parladı." dedi.

Topal, evdeki yangını söndürmeye çalıştığını ancak yangının büyümesiyle bunu başaramadığını dile getirdi.

"Kağıdı sobaya koyacaktım kağıt yere düşünce benzin bidonu parladı, ellerim yandı. Söndürmeye çalıştım ama olmadı." diyen Topal, evi kurtarmak için bayağı uğraştığını ancak yüzü, kolları ve ayaklarının yanmasına engel olamadığını belirtti.

Olayın şokunu hala üzerinden atamadığını vurgulayan Topal, şunları kaydetti:

"OLAYIN ETKİSİNDEN KURTULAMIYORUM, RÜYAMA GELİYOR"

"Yangını söndüremeyince pencereden dışarı atladım, ev yanmaya başladı. Sonra çevredekilerin yardımıyla hortumla eve su tuttular. Kardeşim geldi hastaneye götürdü. Yangına çok üzüldüm, çayım vardı toplayacaktım o da kaldı. Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama geliyor, kabus görüyorum. Rüyamda sürekli inşaatlarda uğraşıyorum. Başıma gelen başkasının başına gelmesin. Dikkatli olsunlar, benzin bidonunu sobanın kenarına, yakınına bırakmayın."

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Yaralandığı ve evindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının üzüntüsünü yaşayan Topal, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisinin güzel geçtiğini, doktorlar ve sağlık personelinin kendisiyle çok ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan Topal'ı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü belirterek, ilerleyen süreçte cerrahi müdahale için değerlendirileceğini söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Rize benzin soba
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