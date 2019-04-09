10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerin kalp krizi riski daha fazla!

ABD'Lİ uzmanlara göre, 40'tan fazla şınav çekebilenlerin 10 yıl içinde kalp-damar hastalığı yaşama riski yüzde 97 daha az. 21 ile 30 arasında şınav çekebilen erkeklerin riski, 10 şınavı tamamlayabilenlerinkinin yaklaşık dörtte biri civarında. Sonuçları bilim dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmada "Alt sınır olarak 11 ya da daha fazla şınav çekebilenlerin kalp-damar rahatsızlığı yaşama riski ciddi oranda daha az" denildi.

ŞINAV KALP İÇİN KOŞUDAN DAHA ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Uzmanlar, şınavın olası kalp rahatsızlıkları için, koşudan daha iyi bir gösterge olduğunu belirtiyor. Bu durum, şınavı kısa sürede tamamlanabilen ideal bir egzersiz haline getiriyor.

Harvard Üniversitesi TH Chan Kamu Sağlığı Fakültesi'nden Justin Young, "Bulgularımız, şınav çekebilme kapasitesinin kalp-damar haslalıkları riskini değerlendirmek için her koşulda iyi ve ucuz bir yöntem olabileceğine işaret ediyor. Şınav çekebilme kapasitesi (hastaların nefes alıp vermelerinin ölçüldüğü) koşu bandı testlerinden daha iyi" dedi. Araştırma kapsamında ABD'nin Indiana eyaletinde 2000-2007 yılları arasında kayıt yaptıran binden fazla itfaiye erinin 10 yıl boyunca egzersiz sonuçlarının değerlendirildiği bir kalp damar hastalığı araştırmasının verileri kullanıldı.

Yaşları 21 ile 66 arasında değişen erkek itfaiye erlerinin ortalama yaşının 39.6, ortalama Vücut Kitle İndeksi'nin de 28.7 olduğu açıklandı. Ayrıca itfaiyecilerin hepsinin aktif bir yaşam tarzları olduğuna dikkat çekildi.