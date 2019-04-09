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10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerin kalp krizi riski daha fazla!

BBC BBC
09.04.2019 15:07 | Son Güncelleme

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerin kalp krizi ve inme geçirme riskinin çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

10 şınav çekemeyen orta yaşlı erkeklerin kalp krizi riski daha fazla!

ABD'Lİ uzmanlara göre, 40'tan fazla şınav çekebilenlerin 10 yıl içinde kalp-damar hastalığı yaşama riski yüzde 97 daha az. 21 ile 30 arasında şınav çekebilen erkeklerin riski, 10 şınavı tamamlayabilenlerinkinin yaklaşık dörtte biri civarında. Sonuçları bilim dergisi JAMA Network Open'da yayımlanan araştırmada "Alt sınır olarak 11 ya da daha fazla şınav çekebilenlerin kalp-damar rahatsızlığı yaşama riski ciddi oranda daha az" denildi.

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ŞINAV KALP İÇİN KOŞUDAN DAHA ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE

Uzmanlar, şınavın olası kalp rahatsızlıkları için, koşudan daha iyi bir gösterge olduğunu belirtiyor. Bu durum, şınavı kısa sürede tamamlanabilen ideal bir egzersiz haline getiriyor.
Harvard Üniversitesi TH Chan Kamu Sağlığı Fakültesi'nden Justin Young, "Bulgularımız, şınav çekebilme kapasitesinin kalp-damar haslalıkları riskini değerlendirmek için her koşulda iyi ve ucuz bir yöntem olabileceğine işaret ediyor. Şınav çekebilme kapasitesi (hastaların nefes alıp vermelerinin ölçüldüğü) koşu bandı testlerinden daha iyi" dedi. Araştırma kapsamında ABD'nin Indiana eyaletinde 2000-2007 yılları arasında kayıt yaptıran binden fazla itfaiye erinin 10 yıl boyunca egzersiz sonuçlarının değerlendirildiği bir kalp damar hastalığı araştırmasının verileri kullanıldı.
Yaşları 21 ile 66 arasında değişen erkek itfaiye erlerinin ortalama yaşının 39.6, ortalama Vücut Kitle İndeksi'nin de 28.7 olduğu açıklandı. Ayrıca itfaiyecilerin hepsinin aktif bir yaşam tarzları olduğuna dikkat çekildi.

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RİSKİ AZALTMAK İÇİN ZİNDE OLMAK ŞARK

Veriler, farklı yaş ve kiloya uyarlandıklarında bile, şınav çekebilme kapasitesiyle uzun dönemli sağlık arasında bağlantı olduğunu ortaya koydu. Buna göre 11-20 kez arası şınav çekebilenlerin daha az çekebilenlere oranla kalp hastalığı riskinin yüzde 64 daha az olduğu görüldü. Ancak uzmanlar, araştırma süresince az sayıda kişinin kalp sorunu yaşadığına (sadece 37 kişi) ve bazı şınav gruplarındaki sayının düşük olduğuna dikkat çekerek daha güvenilir sonuçlar için çalışmanın kadınlar ve daha az aktif grupları da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurguladı.
İngiliz Kalp Vakfı'ndan Prof. Jeremy Pearson, "Bu araştırma daha zinde olan itfaiyecilerin önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskinin daha az olduğunu gösteriyor. Kalp damarları 20'li 30'lu yaşlarda daralmaya başlıyor ve bu da kalp krizi ve inmeye neden oluyor. Yaşınız ne olursa olsun, riski azaltmak için zinde olmak gerekiyor" dedi.

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sağlık kalp krizi Erkekler ilginç haberler

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