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    4. 10 yaşındaki küçük çocuk asansörün düğmesine tuvaletini yaptı! Bozulan asansörde mahsur kalınca korkudan ne yapacağını şaşırdı

    10 yaşındaki küçük çocuk asansörün düğmesine tuvaletini yaptı! Bozulan asansörde mahsur kalınca korkudan ne yapacağını şaşırdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.07.2024 11:51
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    Rusya'da bir apartmana ait asasörün güvenlik kamerası görüntülerinde 10 yaşındaki ismi açıklanmayan bir çocuğun yaşadığı talihsiz bir olay yaşandı. Asansörün düğmesine tuvaletini yapan küçük çocuk birkaç dakika içinde asansörün bozulması üzerine korku dolu anlar yaşadı. Sonuç olarak çocuğun ailesi asansörün onarım masraflarını ödemek zorunda kaldı.

    10 yaşındaki küçük çocuk asansörün düğmesine tuvaletini yaptı! Bozulan asansörde mahsur kalınca korkudan ne yapacağını şaşırdı

    MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'da bir apartmanın asansöründe kaydedilen bir görünü kısa sürede gündem yarattı.

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    İsmi açıklanmayan 10 yaşındaki küçük çocuk asansöre tek başına bindiği anda ilk olarak yüksek sesle şarkı söyledi ve ritme göre sallandı. Bir süre sonra asansörün içindeki kontrol düğmesine doğru döndü. Asansör 4. kata çıkarken aniden pantolonunu kaldırdı ve öfkeyle düğmeye işedi.

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    Küçük çocuğun asansör düğmesine tuvaletini yapmasından sonra asansör bir anda bozuldu ve altıncı katta durdu.

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    Bir süre panikleyen çocuk sonrasında cep telefonuyla annesini arayarak yardım istedi. Polis en sonunda olay yerine gelerek çocuğu güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Rusya asansör
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