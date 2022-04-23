10 yıl sonra hikayesini paylaştı! ''Doğmamış çocuğumu benden çalmak istedi''

Arizonalı iki genç kız Angelique ve Kassandra, ikisi de 18 yaşında hamile kaldıkları için birbirlerine bağlandılar ve iki iyi arkadaş oldular. Aslında Kassandra hamile değildi. Hamileymiş gibi davranarak arkadaşının çocuğunu çalmayı planlıyordu. Kassandra Toruga, Mart 2011’de arkadaşını öldürmek ve doğmamış bebeğini çalmak amacıyla Angelique’in evinde yangın çıkardığını itiraf ettikten sonra tutuklandı.

Olayın ardından 10 yıl geçtikten sonra, Angelique Robledo nihayet hikayesini anlatmaya hazır. Genç kadın başkalarını tehlikelere karşı uyarmak için hikayesini anlatmak istediğini söyledi ve "Sadece hikayemin duyulmasını istiyorum" dedi.

GARİP DAVRANIYORDU

Angelique, 7 News'e Kassandra'nın evini nasıl ziyaret ettiğini, doğacak bebeği için hediye olarak bir çanta getirdiğini ve Angelique'i yatak odasına çekmek için bu çantadaki hediyelerden biri olan bebek odası için aldığını iddia ettiği bir gece lambasını kullandı. Angelique, onun gerçekten garip davrandığını ama ona güvenmemek için de bir neden bulamadığını söyledi.

''BENİ BIÇAKLAYACAKMIŞ GİBİ HİSSETTİM''

Kassandra yeni lambayı test etmek için yatak odasındaki ışıkları söndürdüğünde Angelique anında tehlikeyi hissetti. "Beni bıçaklayacakmış gibi hissettim." diyen genç kadın, daha sonra Kassandra suyunun geldiğini söyleyip ondan kuru kıyafetler isteyince, Angelique arkadaşını giyinmesi için yatak bıraktı. Ancak bir süre sonra bir duman kokusu fark etti. Kassandra gardıroptaki kıyafetlere ışık tutmak için odada bir mum kullanmıştı.

İKİ KASAP BIÇAĞI VE BİR ÇİFT MAKAS BULDU

Angelique, hala her şeyin masum bir kaza olduğunu düşünürken, arkadaşının yanında durduğu alevleri söndürmeye çalıştı. "Kassandra'nın ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yoktu ama yangını söndürmeye yardım ettiğini sanmıyorum" dedi.

İtfaiyeciler ve sağlık görevlileri çağrıldı ve içlerinden biri onu hastaneye götürebilmek için Kassandra'nın doğum çantasını istedi. İşte o zaman Angelique, içgüdülerinin doğru olup olmadığını gördü. Çantada bir bebek odası lambası bulması gerekirken gevşek bir şekilde bir beze sarılı iki kasap bıçağı ve bir çift makas gördü.

PİŞMAN DEĞİL

Olaydan bir süre sonra gerçek ortaya çıktı. Kassandra hiç hamile kalmamıştı ve arkadaşını öldürmeyi ve bebeğini çalmayı planlamıştı. Şubat 2012'de Kassandra, bir akıl sağlığı rehabilitasyon merkezinde yedi buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Angelique Kassandra’nın bir pişmanlığı olmadığını söyledi. Kassandra zaten onu öldürmeye ve bebeğini çalmaya çalıştığını itiraf etmişti.

Angelique, olayların ardından sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi ve şimdi mutlu bir ailesi var.



