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Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! "Korku filminde olmak gibiydi”

20.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşanan bir olay dünya manşetlerinde geniş yankı uyandırdı. Jennifer Robinson isimli bir kadın ve beraberindeki iki erkek, kadının komşusu olan Yob Dean Brown’un samuray kılıçlı saldırısına uğradı. Olayı korku filmi olarak nitelendiren kadın yaşadıklarının şokunu uzun süre üzerinden atamadığını belirtti.

Komşusuna samuray kılıcıyla saldırdı! "Korku filminde olmak gibiydi”

42 yaşındaki Yob Dean Brown isimli bir adam, 34 yaşındaki Jennifer Robinson, 36 yaşındaki eski sevgilisi Lance Buchanan ve bir başka adamın peşine samuray kılıcıyla düştü. Kurbanlarına saldırmadan önce elindeki kılıcı sallayan adam sonrasında ise erkekleri darp etmeye başladı. Yerde mücadele eden komşu ve Robinson’un beraberindeki iki erkek yere düşerek kendilerini kılıç darbelerinden korumaya çalıştı. Sanık o sırada polise haber vermeye çalışan Robinson’ı ise 20 tekmeyle etkisiz hale getirdi.

KIZININ AYAKKABILARINI BULAMAYINCA EVİ BASTI

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Olayın ardından polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle soruşturma derinleştirildi. Yob Dean Brown’un olay sırasında sarhoş olduğunu belirten yetkililer kavganın ayakkabı yüzünden çıktığını anlattı. İfadesinde kızının ayakkabılarını bahçede göremeyince komşularına sormak için gittiğini ifade eden Brown, tartışmanın büyümesi üzerine samuray kılıcıyla saldırdığını kabul etti.Suçunu kabul ettikten sonra Brown 25 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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“KORKU FİLMİ GİBİYDİ”

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34 yaşındaki Jennifer Robinson evinin bahçesinde gerçekleşen olayın kendisini etkilediğini ifade etti. Robinson, “O gün olan olayları sadece bir korku filminde izleyeceğiniz şeyler sanırdım.Böylesine mutlak bir ahlaksızlığa sahip biriyle karşılaşacağımı ya da böylesine kötü ve iğrenç bir davranışta bulunacağımı hiç düşünmemiştim. Kılıcın havada çıkarttığı sesi bir türlü unutamıyorum” dedi.

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Amerika
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