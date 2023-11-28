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  4. 10 yıl sonra Kızıl Goncalar'la ekranlara dönen Özgü Namal tesettüre girdi! Değişimi şaşırttı

10 yıl sonra Kızıl Goncalar'la ekranlara dönen Özgü Namal tesettüre girdi! Değişimi şaşırttı

28.11.2023 19:38 | Son Güncelleme:
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Bir dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Polat karakteriyle hafızalara kazınan Özgü Namal uzun yıllardır ekranlarda görünmüyor. Eşinin ani ölümü sonrası gözlerden uzak yaşayan Namal, 10 yıl sonra Kızıl Goncalar ile anlaşma imzaladı. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ı başrolde buluşturan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Fragmanda Özgü Namal'ın tesettürlü hali ve değişimi dikkat çekti.

Uzun yıllardır setlerden uzak sakin bir yaşam sürdüren Özgü Namal yeni projesiyle setlere döndü. 2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara dönme kararı aldı. Dizide Meryem karakterine hayat veren Namal'ın rolü için tesettüre girmesi gündem oldu.

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Yakında FOX TV'de yayın hayatına başlayacak olan Kızıl Goncalar dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Gold Film imzası taşıyan dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor.

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Bir süredir sakin bir yaşan süren ve 10 yıl sonra setlere dönüş yapma kararı alan Özgü Namal, dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’i canlandırıyor. Meryem rolü için tesettüre giren Namal'ın değişimi şaşırttı.

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Özellikle tarikat sahneleriyle dikkat çeken dizinin ilk tanıtımda Özgü Namal'ın canlandırdığı Meryem'in hikayesi epey merak uyandırdı.

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Öte yandan dizide Cüneyt rolüne hayat veren oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun da cübbe ve sarıklı hali dikkat çekti.

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Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.

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Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.


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