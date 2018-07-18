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100. doğum gününde 'İyi ki doğdun Müzeyyen!'

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.07.2018 11:27 | Son Güncelleme

Şevval Sam’ın başrolünde olduğu ‘Müzeyyen’ müzikali Müzeyyen Senar’ın 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi. ‘Müzeyyen’ izleyiciden de tam not aldı ve ayakta alkışlandı.

100. doğum gününde 'İyi ki doğdun Müzeyyen!'

Türk müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkıların yer aldığı, ‘Müzeyyen’ müzikali sanatçının 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi. Müzeyyen Senar’ın kızım dediği Şevval Sam tarafından sahnelenen müzikli gösteri, seyirciden tam not aldı. Müzeyyen Senar’ın Bursa’dan İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı

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“Doğum günün kutlu olsun Müzeyyen Abla”

Konserin sonunda Senar’ın doğum gününü kutlayan Şevval Sam, “Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak. Bugün onun doğum günü iyi ki doğdun Müzeyyen Abla” dedi.

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Seyirciye büyük sürpriz

Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan, ‘Müzeyyen’ ekibi, duayen sanatçının kızı Feraye Işıl’ı sahneye davet etti. Sahnede Müzeyyen Senar’ın ‘Feraye’ şarkısını seslendiren Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.

Açık havadaki gösterime ünlü isimler de katıldı. Galaya gelen isimler arasında, Sam’ın, ‘Yasak Elma’ dizisindeki rol arkadaşları Eda Ece, Sevda Erginci, Onur Tuna ve yapımcısı Fatih Aksoy ile eşi de vardı.

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“MÜZEYYEN” AÇIKHAVA’DA SEYİRCİYLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

'Müzeyyen' Bodrum, Çeşme, Altınoluk, Ayvalık, Marmaris, Kuşadası ve Datça’da da sahnelenecek.

24 Temmuz Ayvalık Amfi Tiyatro
25 Temmuz Altınoluk Amfi Tiyatro
27 Temmuz Çeşme Amfi Tiyatro
20 Ağustos Kuşadası AVM Amfi Tiyatro
21 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro
22 Ağustos Datça Amfi Tiyatro
24 Ağustos Marmaris Amfi Tiyatro

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