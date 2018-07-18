100. doğum gününde 'İyi ki doğdun Müzeyyen!'

Türk müziğinin efsane sesi Müzeyyen Senar’ın hayatından önemli kesitlerin ve iz bırakan şarkıların yer aldığı, ‘Müzeyyen’ müzikali sanatçının 100’üncü doğum gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sahnelendi. Müzeyyen Senar’ın kızım dediği Şevval Sam tarafından sahnelenen müzikli gösteri, seyirciden tam not aldı. Müzeyyen Senar’ın Bursa’dan İstanbul’a gelişi, Atatürk’ün önünde ilk kez şarkı söyleyişi, gibi önemli anılarının sahnelendiği yaklaşık iki saat süren müzikalde, sanatçının anneliği, aşkları, hüzünleri ve mutluluklarına dair kesitlerde seyirciyle paylaşıldı

“Doğum günün kutlu olsun Müzeyyen Abla”

Konserin sonunda Senar’ın doğum gününü kutlayan Şevval Sam, “Onun adı Müzeyyen, o ölecek değil ya biz ağladığımızda, her aşık olduğumuzda bir daha doğacak. Bugün onun doğum günü iyi ki doğdun Müzeyyen Abla” dedi.

Seyirciye büyük sürpriz

Gösterinin sonunda seyirciler için çok özel bir sürpriz hazırlayan, ‘Müzeyyen’ ekibi, duayen sanatçının kızı Feraye Işıl’ı sahneye davet etti. Sahnede Müzeyyen Senar’ın ‘Feraye’ şarkısını seslendiren Işıl, seyirciden büyük alkış aldı.