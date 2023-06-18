MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 108 kilo vermişti! Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı

108 kilo vermişti! Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı

18.06.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide operasyonu geçiren ünlülerden biri de Aslı Samat'tı. 108 kilo veren ve bambaşka biri olan oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı. Değişimiyle gündem olan oyuncu mayolu fotoğraflarını paylaştı.

"Hercai", "Gülümse Kaderine" gibi dizilerde rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı olarak 173 kilodan 65 kiloya düşmüştü. Demişiyle sosyal medyada gündem olaun oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı.

Tatilde çektirdiği mayolu pozlarını paylaşan Aslı Samat paylaşımına, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" notunu düştü.

108-kilo-veren-asli-samat-mayolu-pozunu-paylasti-16042004_3329_m

Tam 108 kilo vererek büyük değişim yaşayan Aslı Samat'ın vücudunda bazı deformeler oldu.

108-kilo-veren-asli-samat-mayolu-pozunu-paylasti-16042004_7894_m
'Hem sağlık hem de görünüş açısından artık bu şekilde devam edemeyeceğimi anladım' diyerek kilolarından kurtulan Samat'ın çatlakları gözlerden kaçmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atakan Işıktutan ile aşka gelen İrem Derici'den olay yorum: "Yeni sünnet olmuşum!"Atakan Işıktutan ile aşka gelen İrem Derici'den olay yorum: "Yeni sünnet olmuşum!"
Hadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdiHadise bu sefer bikini iplerini indirdi! Sere serpe uzanıp poz verdi
Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"Havuz pozu! "Güneş kremi az gelmiş"
Anahtar Kelimeler:
Aslı Samat sosyal medya ünlüler

En Çok Okunan Haberler

CHP'li isimden sert sözler! Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri...

CHP'li isimden sert sözler! Ongun'un sosyal medyadaki beğenileri...

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? İmamoğlu 'bayramdan önce' dedi...

Kılıçdaroğlu ne açıklayacak? İmamoğlu 'bayramdan önce' dedi...

Maltepe sahilinde görüldü! Tam 4 metre...

Maltepe sahilinde görüldü! Tam 4 metre...

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

GÜNÜN VİDEOSU

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! Korkunç anlar...
2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada! Korkunç anlar...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.