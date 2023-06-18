108 kilo vermişti! Aslı Samat mayolu pozunu paylaştı

"Hercai", "Gülümse Kaderine" gibi dizilerde rol alan Aslı Samat, tüp mide ameliyatı olarak 173 kilodan 65 kiloya düşmüştü. Demişiyle sosyal medyada gündem olaun oyuncu Aslı Samat yaz sezonunu açtı.

Tatilde çektirdiği mayolu pozlarını paylaşan Aslı Samat paylaşımına, "Tabii ki göbeğimin iki hâli de gerçek. Lakin duruş çok önemli. Bu fotoğrafla fark ettim ki çatlaklarım kendini aşmış. Dönünce bir çizdireyim kendimi" notunu düştü.

Tam 108 kilo vererek büyük değişim yaşayan Aslı Samat'ın vücudunda bazı deformeler oldu.



'Hem sağlık hem de görünüş açısından artık bu şekilde devam edemeyeceğimi anladım' diyerek kilolarından kurtulan Samat'ın çatlakları gözlerden kaçmadı.



