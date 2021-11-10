11 bin metre yükseklikte, 190 yolcunun önünde evlilik teklifi!

Ankara'da özel bir TV kanalında haber kameramanlığı yapan Kerem Aydoğdu (24), muhabir kız arkadaşı Elif Aybüke Ural'a (26) evlenme teklifi için sürpriz hazırladı.

Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Aydoğdu, kız arkadaşıyla önce İstanbul'a sonra da memleketi Ordu'ya gitmek için yola koyuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından Ordu'ya gitmek için havalanan TK-7330 sefer sayılı uçakta yerlerini alan genç çift için unutulmaz dakikalar gökyüzüne yükseldiklerinde başladı.

190 YOLCUNUN ÖNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Uçak 11 bin metre yüksekliğe ulaştığında yerinden kalkan genç adam, kız arkadaşını çantadan ilaç vermesini söyleyerek koridora çıkardı. O sırada 190 yolcunun gözleri önünde koridora diz çöken kameraman Aydoğdu, ellerini tuttuğu kız arkadaşına "Gökyüzünde anladım ki üzerinde bulunduğumuz bu dünya sen olmayınca bana çok ıssız, bu dünyayı dünyamız yapmaya, bu yaşamı hayatımız yapmaya, son nefesime kadar gözlerinin içinde huzur bulmaya, seninle beraber bu hayata ortak olmak istiyorum. Benimle evlenir misin?" diyerek unutulmaz soruyu sordu.

Mutluluktan ne yapacağını bilemeyen Elif Aybüke Ural, erkek arkadaşını ayağa kaldırarak sarıldı ve teklifi kabul ettiğini söyleyerek parmağını uzattı. 'Evet' cevabını alan Aydoğdu'nun mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Genç adam yüzüğü takmakta biraz zorlansa da nihayet çift mutluluğa ulaştı.

(İHA)

