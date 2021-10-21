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  4. İlginç evlilik teklifi! Kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı

İlginç evlilik teklifi! Kendini ve kız arkadaşını polise yakalattı

21.10.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak isteyen taksiciye polis ekipleri yardım etti.

Menteşe'de ticari taksi şoförlüğü yapan Mehmet Hışır, uzun süredir arkadaşlık yaptığı Betül Böcek'e evlenme teklifi yapmak için Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarından yardım istedi.

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Ekiplerden olumlu cevap alan taksi şoförü kız arkadaşı ile akşam saatlerinde yola çıktı.

POLİSLER UYGULAMADA TAKSİYİ DURDURDU

Ekipler, polis-halk bütünleşmesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan uygulamada taksiyi durdurarak Hışır ve Böcek'ten araçtan inmelerini istedi.

EVLENME TEKLİFİ YAPTI

Polisin işlemleri esnasında Mehmet Hışır, önünde eğildiği Betül Böcek'e evlenme teklifi yaptı.

Konfetiler eşliğindeki gerçekleşen evlilik teklifine gelin adayı "evet" cevabını verdi.
Hışır ve Böcek, ekiplere ve konfeti saçarak sürprize katkı sağlayan arkadaşlarına teşekkür etti. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Muğla
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