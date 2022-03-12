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11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

12.03.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Dün; Arka Sokaklar, Aziz, Survivor, Kaderimin Oyunu ve Aşk Mantık İntikam gibi birbirinden farklı ve değerli yapımlar ekrana geldi. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 11 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

11 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

11 Mart reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 11 Mart Cuma akşamı televizyonda Arka Sokaklar, Aziz, Survivor, Kaderimin Oyunu ve Aşk Mantık İntikam gibi farkılı yapımlar yayınlandı. Bu kapsamda Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 11 Mart reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

11 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mart Cuma günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar belli olduğunda haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

10 MART PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

10 Mart Perşembe günü TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum” 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Mahkum”, 2.sırada “Camdaki Kız” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

10 Mart reyting sonuçları!

10 Mart reyting sonuçları!

10 Mart reyting sonuçları!

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi survivor Aşk Mantık İntikam dizisi
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