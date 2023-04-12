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  4. 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 11 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 11 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

11.04.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları seyirciler tarafından merak edildi. Sonuçlar gün gün takip ediliyor. 11 Nisan Salı günü (dün) televizyon ekranlarında Tetikçinin Oğlu, Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Survivor, Yürek Çıkmazı gibi yapımlar yeni bölümleriyle yayınlandı. Peki, 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 11 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 11 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Nisan Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve filmin aldığı reyting puanları belli olacak. Peki, 11 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Tetikçinin Oğlu, Aile, Yürek Çıkmazı 11 Nisan 2023 reyting birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 11 NİSAN AÇIKLANDI MI?

11 Nisan Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Nisan Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise listenin ilk sırasında Aile, ikinci sırada Aile özet, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Aile, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

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